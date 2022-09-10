Ельза Госк повторила культовий образ Керрі Бредшоу (фото)

Знаменитість надихнулася відчуттям стилю героїні Сари Джессіки Паркер.

33-річна шведська модель Ельза Госк повторила культовий образ Керрі Бредшоу із "Сексу у великому місті". Знімками в новому аутфіті зірка соцмереж поділилася на своїй Instagram-сторінці.

Знаменитість приміряла довгу блакитно-білу сорочку у смужку її бренду helsastudio, підкресливши талію коричневим ременем. До образу Госк додала золоте кольє та білу мініатюрну сумку. На ногах моделі були золотисті босоніжки на підборах та із зав'язками.

Колишній ангел "Victoria’s Secret" залишила своє біле волосся розпущеними, а на її обличчі був легкий денний макіяж.

[ + – ] Новий образ Ельзи Госк

"На останному фото будівельник кричить на мене, і я маю сказати, що зараз живу в Лос-Анджелесі, я скучила за цим у Нью-Йорку!!" — підписала кадри шведська зірка подіумів.

[ + – ] Новий образ Ельзи Госк

Такий тренд — надягати довгу сорочку з ременем на голе тіло — задала героїня Сари Джессіки Паркер у культовому серіалі "Секс у великому місті". Образами Керрі Бредшоу десятиліттями надихаються найбільші модниці.

[ + – ] Керрі Бредшоу

Нагадаємо, Ельза Госк показала, як правильно носити широкі джинси.

Також Фокус писав про наймодніший жакет осені 2021, який минулого року продемонструвала Ельза Госк.