Тенденції сезону. Наймодніший жакет осені 2021 від Ельзи Госк
Піджаки і жакети в модних трендах цієї осені, а супермодель Ельза Госк показала одну з незвичайних варіацій цього предмету одягу
Жакети і піджаки завоювали любов модниць по всьому світу — тому що це стильно, зручно і завдяки жакету можна миттєво змінити свій наряд на більш діловий. Модель Ельза Госк у своєму Instagram показала, яка варіація буде в тренді цієї осені.
Вільний, у стилі 90-х, укорочений і застібається на один ґудзик — саме такий жакет будуть носити найстильніші дівчата по всьому світу. І Ельза Госк продемонструвала в соцмережах, з чим його можна вдало поєднувати.
На її думку, такий жакет буде мати гарний вигляд з легінсами в тон і туфлями-човниками на шпильці.
Втім, якщо погортати Instagram моделі, то можна зазначити, що вона небайдужа до різноманітних піджаків і жакетів. Їх у неї в колекції багато.
Носити жакети в стилі 90-х Госк радить відповідно до трендів осені 2021: з міні-спідницями, вільними штанами і кросівками.
А ще пропонує надягати жакети і піджаки в ролі ультракороткої сукні. У поєднанні з правильними аксесуарами і витонченим взуттям, так можна відправитися на цілком офіційний захід на кшталт художньої виставки або модного прийому.
Нагадаємо, раніше британка Розі Гантінгтон-Вайтлі показувала свою багату колекцію пальт і радила, з чим їх поєднувати, одягаючись цієї осені.