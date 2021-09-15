Тенденції сезону. Наймодніший жакет осені 2021 від Ельзи Госк

Піджаки і жакети в модних трендах цієї осені, а супермодель Ельза Госк показала одну з незвичайних варіацій цього предмету одягу

Жакети і піджаки завоювали любов модниць по всьому світу — тому що це стильно, зручно і завдяки жакету можна миттєво змінити свій наряд на більш діловий. Модель Ельза Госк у своєму Instagram показала, яка варіація буде в тренді цієї осені.

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Вільний, у стилі 90-х, укорочений і застібається на один ґудзик — саме такий жакет будуть носити найстильніші дівчата по всьому світу. І Ельза Госк продемонструвала в соцмережах, з чим його можна вдало поєднувати.

Фото: Instagram hoskelsa Фото: Instagram hoskelsa

На її думку, такий жакет буде мати гарний вигляд з легінсами в тон і туфлями-човниками на шпильці.

Втім, якщо погортати Instagram моделі, то можна зазначити, що вона небайдужа до різноманітних піджаків і жакетів. Їх у неї в колекції багато.

Фото: Instagram hoskelsa Фото: Instagram hoskelsa

Носити жакети в стилі 90-х Госк радить відповідно до трендів осені 2021: з міні-спідницями, вільними штанами і кросівками.

Фото: Instagram hoskelsa Фото: Instagram hoskelsa

А ще пропонує надягати жакети і піджаки в ролі ультракороткої сукні. У поєднанні з правильними аксесуарами і витонченим взуттям, так можна відправитися на цілком офіційний захід на кшталт художньої виставки або модного прийому.

Фото: Instagram hoskelsa

Нагадаємо, раніше британка Розі Гантінгтон-Вайтлі показувала свою багату колекцію пальт і радила, з чим їх поєднувати, одягаючись цієї осені.