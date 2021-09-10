Наймодніші пальта осені 2021. Подруга Джейсона Стейтема показала колекцію верхнього одягу

Розі Гантінгтон-Вайтлі як справжня англійка розуміється в демісезонному одязі

Скоро погода зміниться, стане холодніше і настане час демісезонного одягу, що означає — пора діставати з гардероба пальто. Розі Гантінгтон-Вайтлі, відома супермодель, зірка фільму "Трансформери" і багаторічна подруга актора Джейсона Стейтема продемонструвала свою багату колекцію одягу на осінь.

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І нам варто звернути увагу на її вибір, тому що саме англійці знаються в цього роду одязі, що обумовлено кліматом їхньої батьківщини. Англійські пальта — це зазвичай синонім понять "комфорт" і "зручність". Принц Чарльз, наприклад, неодноразово зізнавався, що носить пальта, які для нього пошили ще до одруження з принцесою Діаною.

[ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі в плюшевому пальті Фото: Instagram rosiehw [ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі в пальті класичного крою Фото: Instagram rosiehw

Розі Гантінгтон-Вайтлі не так вірна традиціям, але вона точно може похвалитися досить значною колекцією всіляких предметів верхнього одягу на осінь.

Вона явно віддає перевагу нейтральним кольорам, поєднує їх зі зручним взуттям, об'ємними шарфами і затишними светрами.

[ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі в пальті зі штучного хутра Фото: Instagram rosiehw [ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі в штучній дублянці Фото: Instagram rosiehw

У цьому сезоні Розі зустрічає осінь у Лондоні в бежевих, білих і чорних пальтах, які вона і раніше часто демонструвала, роблячи селфі і показуючи, з чим краще їх носити. Але її фаворитом у сезон "осінь 2021" явно стало нове коричневе пальто наймоднішого в цьому сезоні відтінку.

[ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі в наймоднішому пальті цього сезону Фото: Instagram rosiehw [ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі в білому пальті Фото: Instagram rosiehw

[ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі і її колекція чорних пальт Фото: Instagram rosiehw [ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі і її колекція чорних пальт Фото: Instagram rosiehw

Наслідувати приклад моделі і купувати з десяток нових нарядів ми не радимо, але підібрані нею ансамблі цілком можуть наштовхнути на нові ідеї. Адже смаку Розі Гантінгтон-Вайтлі, однієї з найбільш елегантних жінок Британії, точно можна довіряти.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найпопулярніший одяг на осінь 2021 року: тренчі і пальта.

А також нагадував, які речі зі шкільного гардеробу будуть актуально виглядати і на дорослій модниці. У тренді картаті спідниці, лофери і фактурні гольфи.