Самые модные пальто осени 2021. Подруга Джейсона Стейтема показала коллекцию верхней одежды
Рози Хантингтон-Уайтли, как истинная англичанка, знает толк в демисезонной одежде
Скоро погода изменится, станет холодней и придет время демисезонной одежды, что значит – пора доставать из гардероба пальто. Рози Хантингтон-Уайтли, известная супермодель, звезда фильма "Трансформеры" и многолетняя подруга актера Джейсона Стейтема продемонстрировала свою богатую коллекцию одежды на осень.
И нам стоит обратить внимание на ее выбор, потому что именно англичане знают толк в этого рода одежде, что обусловлено климатом их родины. Английские пальто – это обычно синоним понятий "комфорт" и "удобство". Принц Чарльз, к примеру, неоднократно признавался, что носит пальто, которые для него пошили еще до женитьбы на принцессе Диане.
Рози Хантингтон-Уайтли не настолько верна традициям, но она точно может похвастаться весьма внушительной коллекцией всевозможных предметов верхней одежды на осень.
Она явно отдает предпочтение нейтральным цветам, сочетает их с удобной обувью, объемными шарфами и уютными свитерами.
В этом сезоне Рози встречает осень в Лондоне в бежевых, белых и черных пальто, которые она и ранее часто демонстрировала, делая селфи, и показывая, с чем лучше их носить. Но ее фаворитом в сезон "осень 2021" явно стало новое коричневое пальто самого модного в этом сезоне оттенка.
Следовать примеру модели и покупать с десяток новых нарядов мы не советуем, но подобранные ею ансамбли вполне могут натолкнуть на новые идеи. Ведь вкусу Рози Хантингтон-Уайтли, одной из самых элегантных женщин Британии, точно можно доверять.
Напомним, ранее Фокус рассказывал о самой популярной одежде на осень 2021 года: тренчи и пальто.
А также напоминал какие вещи из школьного гардероба будут актуально смотреться и на взрослой моднице. В тренде клетчатые юбки, лоферы и фактурные гольфы.