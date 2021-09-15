Тенденции сезона. Самый модный жакет осени 2021 от Эльзы Хоск

Пиджаки и жакеты в модних трендах этой осени, а супермодель Эльза Хоск показала одну из необычных вариаций этого предмета одежды

Жакеты и пиджаки завоевали любовь модниц по всему миру — потому что это стильно, удобно и, благодаря жакету можно мгновенно изменить свой наряд на более деловой. Модель Эльза Хоск в своем Instagram показала, какая модель будет в тренде этой осенью.

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Свободный, в стиле 90-х, укороченный и застегивающийся на одну пуговицу – именно такой жакет будут носить самые стильные девушки по всему миру. И Эльза Хоск продемонстрировала в соцсетях, с чем его можно удачно сочетать.

Фото: Instagram hoskelsa Фото: Instagram hoskelsa

По ее мнению, такой жакет будет отлично смотреться с леггинсами в тон и туфлями-лодочками на шпильке.

Впрочем, если полистать Instagram модели, то можно отметить, что она неравнодушна к разнообразным пиджакам и жакетам. Их у нее в коллекции много.

Фото: Instagram hoskelsa Фото: Instagram hoskelsa

Носить жакеты в стиле 90-х Хоск советует в соответствии с трендами осени 2021: с мини-юбками, свободными брюками и кроссовками.

Фото: Instagram hoskelsa Фото: Instagram hoskelsa

А еще предлагает надевать жакеты и пиджаки в качестве ультракороткого платья. В сочетании с правильными аксессуарами и изящной обувью, так можно отправиться на вполне официальное мероприятие вроде художественной выставки, или модного приема.

Фото: Instagram hoskelsa

Напомним, ранее британка Рози Хантингтон-Уайтли показывала свою богатую коллекцию пальто и советовала, с чем их сочетать, наряжаясь этой осенью.