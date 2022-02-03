Ельза Госк показала, з чим носити широкі джинси, щоб здаватися вищою
Супермодель любить і вміє носити джинси, вміло комбінуючи їх як із верхнім одягом, так і з майками та топами.
33-річна шведська модель зі світовим ім'ям Ельза Госк дуже любить і вміє носити джинси, а одним зі своїх останніх виходів вона продемонструвала, як за допомогою цього предмета гардеробу зробити свій зріст ще вищим. При цьому зріст моделі і так становить 177 см.
На вулицях Лос-Анджелеса Ельза з'явилася в чорному довгому кашеміровому пальті, широких мішкуватих джинсах Eytys класичного кольору з високою талією, доповнивши образ трикотажним чорним кроп-топом з ґудзиками, що оголював її підкачаний прес, і чорними лофами.
Аутфіт завершувала маленька біла сумочка Jodie Bottega Veneta та сонцезахисні окуляри від Christopher Cloos x Elsa Hosk, у створенні яких дівчина безпосередньо брала участь, співпрацюючи з Christopher Cloos понад рік. Колекція вже незабаром надійде у продаж, проте Ельза не втрачає нагоди зайвий раз прорекламувати результат колаборації.
На своїй сторінці в Instagram Госк дуже часто позує в джинсах різних фасонів, вміло поєднуючи їх із взуттям та верхнім одягом.
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