Ельза Госк показала, з чим носити широкі джинси, щоб здаватися вищою

Супермодель любить і вміє носити джинси, вміло комбінуючи їх як із верхнім одягом, так і з майками та топами.

33-річна шведська модель зі світовим ім'ям Ельза Госк дуже любить і вміє носити джинси, а одним зі своїх останніх виходів вона продемонструвала, як за допомогою цього предмета гардеробу зробити свій зріст ще вищим. При цьому зріст моделі і так становить 177 см.

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На вулицях Лос-Анджелеса Ельза з'явилася в чорному довгому кашеміровому пальті, широких мішкуватих джинсах Eytys класичного кольору з високою талією, доповнивши образ трикотажним чорним кроп-топом з ґудзиками, що оголював її підкачаний прес, і чорними лофами.

[ + – ] Образ дня від Ельзи Госк

Аутфіт завершувала маленька біла сумочка Jodie Bottega Veneta та сонцезахисні окуляри від Christopher Cloos x Elsa Hosk, у створенні яких дівчина безпосередньо брала участь, співпрацюючи з Christopher Cloos понад рік. Колекція вже незабаром надійде у продаж, проте Ельза не втрачає нагоди зайвий раз прорекламувати результат колаборації.

На своїй сторінці в Instagram Госк дуже часто позує в джинсах різних фасонів, вміло поєднуючи їх із взуттям та верхнім одягом.

[ + – ] У гардеробі Ельзи є джинси будь-яких кольорів

Які моделі джинсів популярні в лютому 2022, а також як вдало комбінувати одяг для створення комфортних багатошарових ансамблів у холодну пору року.