Эльза Хоск показала, с чем носить широкие джинсы, чтобы казаться выше

Супермодель любит и умеет носить джинсы, умело комбинируя их как с верхней одеждой, так и с майками и топами.

33-летняя шведская модель с мировым именем Эльза Хоск очень любит и умеет носить джинсы, а одним из своих последних выходов она продемонстрировала, как с помощью этого предмета гардероба сделать свой рост еще выше. При этом рост модели составляет и так 177 см.

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На улицах Лос-Анджелеса Эльза появилась черном длинном кашемировом пальто, широких мешковатых джинсах Eytys классического цвета с высокой талией, дополнив образ трикотажным черным кроп-топом с пуговицами, оголявшим ее подкачанный пресс, и черными лоферами на массивной подошве.

[ + – ] Образ дня от Эльзы Хокс

Аутфит завершала маленькая белая сумочка Jodie Bottega Veneta и солнцезащитные очки от Christopher Cloos x Elsa Hosk, в создании которых девушка принимала непосредственное участие, сотрудничая с Christopher Cloos больше года. Коллекция уже вскоре поступит в продажу, однако Эльза не упускает возможность лишний раз прорекламировать результат коллаборации.

На своей странице в Instagram Хокс очень часто позирует в джинсах разных фасонов, умело сочетая их с обувью и верхней одеждой.

[ + – ] В гардеробе Эльзы есть джинсы любых расцветок

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