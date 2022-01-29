Модные тренды 2022. Топ-8 актуальных джинсов на февраль

Большинство моделей, актуальных для последнего месяца зимы, будут не менее популярными и весной.

Джинсы – самая любимая и универсальная вещь в гардеробе даже далеких от моды людей. Для истинных же модниц хороших джинсов никогда не бывает много, даже если из десятков самых разных одни носят от силы пару-тройку. В 2022 году джинсы по-прежнему будут актуальны, однако стоит обратить внимание на фасоны, чтобы всегда оставаться в тренде. Итак давайте посмотрим, что предлагают дизайнеры носить в феврале, а затем плавно перенести и на весну.

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Джинсы с заниженной талией

Вслед за юбками с заниженной талией в моду возвращаются и джинсы на низкой посадке. Они подойдут стройным девушкам и женщинам, которые занимаются спортом и могут похвастаться плоским подтянутым животом. Однако такие брюки не очень идут тем, у кого низкий рост, поскольку воруют несколько лишних сантиметров.

Широкие джинсы

Широкие джинсы – настоящий хит нового сезона, С высокой посадкой такие джинсы очень эффектно смотрятся с блузами (особенно навыпуск), свитерами, укороченными топами. Стройности образу добавит обувь на каблуке с острым носком и расширением к низу. Их также носят с платформой, танкетками, кроссовками. Все зависит от того, какой образ хотите создать.

Прямые джинсы

Джинсы прямого кроя подходят под все типы фигур и являются непреходящей классикой. Что касается цвета, то самым актуальным будет классические голубой и синий.

Джинсы с разрезами

Разрезы на брюках – фишка последних нескольких сезонов. Добралась эта мода и до джинсов. Разрезы спереди или по бокам – нет разницы. В любом случае такие джинсы выглядят необычно и актуально.

Джинсы baggy

Чуть мешковатые джинсы, характеризующиеся расслабленным силуэтом, – лучшее решение для стильного уличного образа. Комфортные и удобные, они подходят под любую обувь и любую верхнюю одежду. Не остались в стороне от тренда модные дома. Balenciaga предлагает серые джинсы в стиле карго, Peter Do – лаконичный синий деним с небольшими подворотами, а Molly Goddard продемонстрировала удлиненные джинсовые палаццо.

Белые джинсы

Несмотря на свою непрактичность, белые джинсы позволяют создавать очень женственные и яркие ансамбли, поскольку сочетаются с любым цветом. Они подойдут как для создания зимнего образа, особенно под пуховики и пальто светлых цветов, так и под более непринужденные аутфиты весной.

Джинсы с декором

Украшенные принтом, вышивкой, стразами и узорами джинсы станут отличным выбором для вечеринки. Dolce & Gabbana, Etro и Chanel делают ставку на такие джинсы, а титаны моды редко ошибаются в прогнозе тенденций.

Джинсы в технике пэчворк

Джинсы, сшитые из ткани разных оттенков или вовсе со вставками из других материалов – еще один из потенциальных хитов следующего сезона. Лоскутные брюки позволят создать демократичный и непринужденный образ для похода в кафе или прогулки по улице.

Напомним, какие девять юбок будут самыми модными следующей весной.