Модные тренды 2022. Топ-9 самых модных юбок весны

Весна 2022 порадует разнообразием стилей, фасонов и материалов, и юбки не станут исключением.

Весна уже не за горами, а значит, настало время пересмотреть свой гардероб и продумать, что придет на смену любимым теплым джинсам и брюкам. Лучший и универсальный выбор – юбка. Несмотря на то, что многие модницы носят их и зимой, под слоем теплой длинной верхней одежды далеко не всегда есть возможность показать красивую и стильную вещь а вот весна, лето и осень – лучшее время ля этого. Фокус посмотрел, что предлагают носить в этом году модные инфлюэнсеры, дизайнеры и мировые знаменитости.

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Джинсовая юбка в тренде

Джинсовая юбка – вечная классика, которая никогда не выходит из моды. Меняется фасон, длина, расцветки, но не материал. В этом сезоне будут популярны как короткие юбки из денима. Так и средней, а также длины миди и макси. С чем сочетать именно длинные джинсовые юбки, недавно очень наглядно продемонстрировала Дженнифер Лопес, появившись в юбке от Dior в стиле пэчворк.

Короткая юбка

Короткие юбки актуальны всегда, и в них щеголяют как признанные иконы моды, так и простые девушки, демонстрируя стройность и длину своих ног. Что касается рисунков и расцветок, то они – на любой вкус, начиная от однотонных и заканчивая клеткой, цветами, узорами и тому подобное. Материалы также самые разнообразные – от кожи, шерсти, денима до шелка и атласа.

Трендовые юбки на низкой талии

Низкая талия, которая "покорила" брюки и джинсы, добралась и до юбок. Популярные в 90-ые и начале 2000-ых, такие юбки снова вернулись в моду. Они отлично смотрятся как с кроссовками, так и с высокими сапогами или туфлями на шпильке.

[ + – ] Юбки на низкой талии снова вернулись в моду Фото: Blumarine

Юбки с разрезами

Разрезы и оголенные участки тела – один из хитов грядущих сезонов. Юбки с разрезами спереди, сзади, сбоку и по обеим бокам то и дело мелькают на подиумах мировых столиц моды. Самое время приобрести самую актуальную вещь. А длина и глубина разреза – дело сугубо индивидуальное.

Модная юбка из кожи

Кожа и эко-кожа остаются самыми популярными материалами для юбок. Смотрится такая вещь очень солидно и стильно. В моде будут черные кожаные юбки преимущественно прямого кроя, однако не менее популярными станут цветные мини из кожи, а также юбки со вставками контрастных цветов и даже оборками.

Юбка-плиссе

Юбки в мелкую и крупную складку сохраняют свои позиции не первый сезон. В качестве теплой одежды их любит и умеет носить герцогиня Кембриджская Кэтрин, а также другие знаменитости. В зимнее время стилисты рекомендуют их носить как с короткими куртками, так и длинными пальто, а в теплое время года – с блузами, джемперами, блейзерами, топами.

Фото: Getty Images

Блестки и пайетки

Любительницам вечеринок стилисты советуют присмотреться к юбкам с пайетками, которые так любит Дуа Липа. С крупными, средними и мелкими они станут изюминкой, которая буквально сделает образ сияющим.

[ + – ] Юбки с пайетками сделают любой образ сверкающим

Юбка-карандаш — классика

Классика – вечна, и юбка-карандаш – лучшее тому подтверждение. Классическая и идеально скроенная юбка будет идеальным дополнением к деловому ансамблю, торжественному мероприятию. Однако отметим, что в последнее время юбка-карандаш приобретает все более неформальное прочтение, и все чаще ее комбинируют с кроссовками и обувью на платформе. Что касается материалов, то их выбор широк – от шерсти до атласа.

Юбка макси

Любовь к длинным юбкам непреходяща, и они продолжают господствовать на подиумах и в гардеробах. Поэтому если у вас еще нет такой юбки, немедленно стоит ее приобрести. Если в холодное время материалы более плотные и теплые, то к весне лучше купить что-то полегче. Что касается фасона, то одинаково уместны будут как прямые, так и юбки-клеш, полуклеш, с ассиметричным подолом или многослойные.

Полупрозрачные юбки

Юбки из шифона с подкладкой, украшенные по подолу вышивкой или орнаментом, а также длинные многослойные юбки из полупрозрачных материалов станут хорошим дополнением базового гардероба на 2022 год.

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