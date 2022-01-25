Модні тренди 2022. Топ-9 наймодніших спідниць весни

Весна 2022 року порадує різноманітністю стилів, фасонів та матеріалів, і спідниці не стануть винятком.

Весна вже не за горами, а отже настав час переглянути свій гардероб та продумати, що прийде на зміну улюбленим теплим джинсам та штанам. Найкращий та універсальний вибір — спідниця. Незважаючи на те, що багато модниць носять їх і взимку, під шаром теплого довгого верхнього одягу далеко не завжди є можливість показати красиву і стильну річ, а ось весна, літо і осінь — найкращий час для цього. Фокус подивився, що пропонують носити цього року модні інфлюенсери, дизайнери та світові знаменитості.

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Джинсова спідниця у тренді

Джинсова спідниця — вічна класика, яка ніколи не виходить із моди. Змінюється фасон, довжина, забарвлення, але не матеріал. Цього сезону будуть популярні як короткі спідниці з деніму, так і середньої, а також довжини міді та максі. З чим поєднувати саме довгі джинсові спідниці, нещодавно дуже наочно продемонструвала Дженніфер Лопес, з'явившись у спідниці від Dior у стилі печворк.

Коротка спідниця

Короткі спідниці актуальні завжди, і в них хизуються як визнані ікони моди, так і прості дівчата, демонструючи стрункість та довжину своїх ніг. Що стосується малюнків та кольорів, то вони — на будь-який смак, починаючи від однотонних і закінчуючи клітиною, квітами, візерунками тощо. Матеріали також найрізноманітніші — від шкіри, вовни, деніму до шовку та атласу.

Трендові спідниці на низькій талії

Низька талія, яка "підкорила" штани та джинси, дісталася і спідниць. Популярні в 90-ті та на початку 2000-х, такі спідниці знову повернулися в моду. Вони чудово виглядають як з кросівками, так і з високими чоботами або туфлями на шпильці.

[ + – ] Спідниці на низькій талії знову повернулися до моди Фото: Blumarine

Спідниці із розрізами

Розрізи та оголені ділянки тіла — один із хітів майбутніх сезонів. Спідниці з розрізами спереду, ззаду, збоку і з обох боків раз у раз миготять на подіумах світових столиць моди. Саме час придбати найактуальнішу річ. А довжина та глибина розрізу — справа суто індивідуальна.

Модна спідниця зі шкіри

Шкіра та екошкіра залишаються найпопулярнішими матеріалами для спідниць. Виглядає така річ дуже солідно та стильно. У моді будуть чорні шкіряні спідниці переважно прямого крою, проте не менш популярними стануть кольорові міні зі шкіри, а також спідниці із вставками контрастних кольорів та навіть воланами.

Спідниця-плісе

Спідниці у дрібну та велику складку зберігають свої позиції не перший сезон. Як теплий одяг, їх любить і вміє носити герцогиня Кембріджська Кетрін, а також інші знаменитості. У зимовий час стилісти рекомендують їх носити як з короткими куртками, так і з довгими пальтами, а в теплу пору року — з блузами, джемперами, блейзерами, топами.

Фото: Getty Images

Блискітки та паєтки

Любителькам вечірок стилісти радять придивитися до спідниць з паєтками, які так любить Дуа Ліпа. З великими, середніми та дрібними паєтками вони стануть родзинкою, яка буквально зробить образ сяючим.

[ + – ] Спідниці з паєтками зроблять будь-який образ блискучим

Спідниця-олівець — класика

Класика — вічна, і спідниця-олівець — найкраще тому підтвердження. Класична та ідеально скроєна спідниця буде ідеальним доповненням до ділового ансамблю, урочистого заходу. Проте зазначимо, що останнім часом спідниця-олівець набуває все більш неформального прочитання, і все частіше її комбінують із кросівками та взуттям на платформі. Щодо матеріалів, то їх вибір широкий — від шерсті до атласу.

Спідниця максі

Любов до довгих спідниць неминуча, і вони продовжують панувати на подіумах та в гардеробах. Тому якщо у вас ще немає такої спідниці, негайно її варто придбати. Якщо в холодну пору матеріали щільніші і тепліші, то до весни краще купити щось легше. Що стосується фасону, то однаково доречні будуть як прямі, так і спідниці-кльош, напівкльош, з асиметричним подолом або багатошарові.

Напівпрозорі спідниці

Спідниці з шифону з підкладкою, прикрашені по подолу вишивкою або орнаментом, а також довгі спідниці з напівпрозорих матеріалів стануть хорошим доповненням базового гардеробу на 2022 рік.

Купуючи спідницю до нового сезону, вивчіть модні тренди взуття на 2022 рік.