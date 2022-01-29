Модні тренди 2022. Топ-8 актуальних джинсів на лютий

Більшість моделей, актуальних для останнього місяця зими, будуть не менш популярними й навесні.

Джинси – найулюбленіша та найуніверсальніша річ у гардеробі навіть далеких від моди людей. Для справжніх модниць хороших джинсів ніколи не буває багато, навіть якщо з десятків найрізноманітніших одні носять від сили пару-трійку. У 2022 році джинси, як і раніше, будуть актуальними, проте варто звернути увагу на фасони, щоб завжди залишатися в тренді. Тож давайте подивимося, що пропонують дизайнери носити в лютому, а потім плавно перенести і на весну.

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Джинси із заниженою талією

Слідом за спідницями із заниженою талією в моду повертаються й джинси на низькій посадці. Вони підійдуть струнким дівчатам і жінкам, які займаються спортом і можуть похвалитися плоским підтягнутим животом. Проте такі штани не дуже пасують тим, хто має низький зріст, оскільки крадуть кілька зайвих сантиметрів.

Широкі джинси

Широкі джинси – справжній хіт нового сезону, з високою посадкою такі джинси мають дуже ефектний вигляд із блузами (особливо навипуск), светрами, укороченими топами. Стрункості образу додасть взуття на підборах із гострим носком і розширенням до низу. Їх також носять із платформою, танкетками, кросівками. Все залежить від того, який образ ви хочете створити.

Прямі джинси

Джинси прямого крою пасують усім типам фігур і є постійною класикою. Що стосується кольору, то найактуальнішим буде класичний блакитний і синій.

Джинси з розрізами

Розрізи на штанах – фішка останніх кількох сезонів. Дібралася ця мода і до джинсів. Розрізи спереду або з боків – немає різниці. У будь-якому разі такі джинси мають незвичний і актуальний вигляд.

Джинси baggy

Ледве мішкуваті джинси, що характеризуються розслабленим силуетом, – найкраще рішення для стильного вуличного образу. Комфортні та зручні, вони пасують до будь-якого взуття та будь-якого верхнього одягу. Не залишилися осторонь тренду модні будинки. Balenciaga пропонує сірі джинси в стилі карго, Peter Do – лаконічний синій денім із невеликими підворотами, а Molly Goddard продемонструвала подовжені джинсові палаццо.

Білі джинси

Незважаючи на свою непрактичність, білі джинси дозволяють створювати дуже жіночні та яскраві ансамблі, оскільки поєднуються з будь-яким кольором. Вони пасуватимуть як до створення зимового образу, особливо під пуховики та пальта світлих кольорів, так і до невимушених аутфітів навесні.

Джинси з декором

Прикрашені принтом, вишивкою, стразами та візерунками джинси стануть чудовим вибором для вечірки. Dolce & Gabbana, Etro та Chanel роблять ставку на такі джинси, а титани моди рідко помиляються в прогнозі тенденцій.

Джинси в техніці печворк

Джинси, зшиті з тканини різних відтінків або зі вставками з інших матеріалів – ще один із потенційних хітів наступного сезону. Клаптикові штани дозволять створити демократичний і невимушений образ для походу в кафе чи прогулянки вулицею.

Нагадаємо, які дев'ять спідниць будуть наймоднішими наступної весни.