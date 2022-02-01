Модные тренды 2022. Стилист показала 6 эффектных образов для холодного февраля

Многослойные зимние образы могут быть не менее интересными, чем легкие и удобные весенне-летние ансамбли.

Наступление февраля, самого холодного месяца зимы, – не повод укутываться с ног до головы в бесформенные вещи, собираясь на улицу. Стилист Яна Платонова предложила сразу несколько стильных и эффектных аутфитов, показав, как многослойный образ может быть удобным и комфортным. Пуховик, шуба, пальто прекрасно сочетаются с брюками, платьями, костюмами, а на выходе получается либо элегантный деловой образ, либо расслабленный повседневный. Главное – правильно сочетать верхнюю одежду с остальной частью ансамбля.

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Черный длинный пуховик

Классический длинный прямой черный пуховик – самый, наверное, распространенный предмет верхней одежды в гардеробах из-за своей универсальности и практичности. Если надеть под него длинное трикотажное платье и дополнить ансамбль замшевыми ботинками на грубой подошве и рюкзаком, получится идеальный ансамбль для похода на пары, по делам или даже на встречу с подругами в кафе.

[ + – ] Черный пуховик как часть эффектного уличного образа Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Голубой пуховик

Для тех, кто любит более яркие цвета и хочет больше света в пасмурный зимний день, стилист рекомендует сочетать голубой пуховик пуховик средней длины со светлым спортивным костюмом с капюшоном, кроссовками на толстой подошве и рюкзаком из плотной ткани светлых оттенков.

[ + – ] Ансамбль в светлых тонах для холодных дней Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Пальто в клетку

Для любительниц более элегантных образов хорошим будет образ, состоящий из пальто с в черно-белую клетку или с узором "гусиные лапки" с отложным воротником и поясом, платья миди из денима, высоких сапог на массивной подошве и замшевой сумочке в тон обуви. Такой аутфит можно дополнить шейным платком или палантином, а также перчатками.

[ + – ] Классическое пальто в клетку не стоит задвигать подальше на антресоли Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Светлая шуба

Светлая длинная приталенная шуба в сочетании с черными джинсами и ботильонами на каблуке в тон, дополненная бордовой водолазкой и коричневой сумочкой из натуральной или искусственной кожи – идеальный образ для деловой леди, предпочитающей демократичную классику и удобство. С чем носить зимой более короткую шубу, показала блогер Кьяра Ферраньи.

[ + – ] Сочетание шубы, джинсов и обуви на каблуках – классический и стильный ход Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Шуба с рисунком

Темная шуба с контрастным рисунком "под тигра" в сочетании с элегантным черным платьем длины миди и коричневыми кожаными сапогами на каблуке станет отличным выбором для тех, кто стремится подчеркнуть свою женственность. Образ удачно дополнит сумка-трапеция в тон обуви.

[ + – ] "Тигровая" шуба станет интересным элементом образа Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Пальто кэмел

Элегантное пальто верблюжьего цвета и классического кроя – один из трендов сезона зима 2022. Платонова скомпонировала ансамбль, который лучше всего подойдет для тех, кто любит непоказную роскошь и всегда стремится выглядеть на миллион. Элегантное платье кремового или кофейного оттенка ассиметричного кроя, высокие коричневые сапоги на каблуке и элегантная сумочка помогут создать образ мечты. Кстати, не так давно Кейт Миддлтон продемонстрировала интересный образ в похожем пальто и платье миди.

[ + – ] Пальто оттенка кэмел – тренд сезона Фото: s.t.y.l.e.g.u.i.d.e/Instagram

Напомним, какие 10 вещей необходимо иметь в гардеробе, чтобы без проблем пережить последние зимние холода.