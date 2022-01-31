Кьяра Ферраньи продемонстрировала, с чем носить короткую светлую шубу

Девушка показала, как создать эффектный образ для прогулки на улице, сочетая мех, рваные джинсы и дорогой аксесуар.

Итальянский модный блогер Кьяра Ферраньи, за которой в Instagram следят 26,2 млн подписчиков, часто предлагает своим поклонникам идеи стильных и модных образов как на каждый день, так и для торжественных случаев или вечеринок.

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Учитывая, что сейчас зима, и даже в Италии на улицах все же прохладно, девушка продемонстрировала фолловерам несколько стильных образов с короткой светлой шубой. В первом случае она надела серый вязаный свитер, мешковатые светло-голубые "рваные" джинсы и белые кроссовки New Balance с зеленой подошвой. Образ завершала дорогая сумочка светло-мятного цвета.

[ + – ] Кьяра Ферраньи в шубе и джинсах Фото: Chiara Ferragni/Instagram Фото: Chiara Ferragni/Instagram

Второй ансамбль с той же шубой состоял из светло-зеленой тонкой кофты, белых брюк с накладными карманами и белых ботинок на платформе. Завершала образ все та же сумка, перекинутая через плечо.

[ + – ] Кьяра Ферраньи с мужем, рэпером Федезом Фото: Chiara Ferragni/Instagram

В обоих случаях Кьяра использовала неброский макияж, подчеркнув брови и губы.

Отметим, что на одном из фото Ферраньи позирует на фоне стены, где в рамках висят обложки журналов с ее фотографией.

[ + – ] Кьяра Ферраньи на фоне "своих" обложек Фото: Chiara Ferragni/Instagram

В комментариях подписчики написали немало теплых слов в адрес хозяйки аккаунта, отдав должное ее вкусу и чувству стиля.

Ранее Кьяра показала поклонникам маникюр, который может быть отличным вариантом как для повседневной носки, так и для вечеринки, использовав лак с эффектом звездного сияния.

В марте блогер, воспитывающая двоих детей от мужа-рэпера Федеза, отметит первый день рождения своей дочери Виттории, которой исполнится год. У пары также есть четырехлетний сын Леоне.