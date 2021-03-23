Кьяра Ферраньи родила дочь и назвала ее имя (фото)

Девочка стала вторым ребенком блогера и ее мужа-рэпера. У пары уже подрастает трехлетний сын Леоне.

Знаменитая итальянская блогер и дизайнер, 33-летняя Кьяра Ферраньи родила дочь, которая стала ее вторым ребенком. Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram и назвав имя новорожденной.

Отцом девочки по имени Виттория является 31-летний супруг знаменитости рэпер Федез (в миру Федерико Лючия).

"23 марта 2021 г. Наша Виттория", – подписала снимок Кьяра. На нем она держит малышку на руках, а рядом видна рука ее мужа с татуировкой.

Одной из первых пост прокомментировала известная певица Дуа Липа.

"Поздравляю, ребята! Будьте счастливы!", – написала она.

[ + – ] Фото новорожденной появилось в Сети 23 марта Фото: Chiara Ferragni/Instagram

О своей беременности итальянка сообщила в октябре прошлого года. На протяжении всего срока она делилась с подписчиками информацией о том, как чувствует себя, показывала фото УЗИ.

Кьяра и Федез уже воспитывают сына Леоне, которому 19 марта исполнилось три года.

Пара поженилась через полгода после рождения первенца, в сентябре 2018 года. До этого они встречались два года, а предложение возлюбленной рэпер сделала во время концерта в Вероне, который транслировался по телевидению.

Кьяра Феррани входит в число самых знаменитых модных блогеров в мире. О стиле и красоте она начала писать еще в 2009 году, и сегодня на ее обновления в соцсети подписаны 22,8 млн. человек.

Помимо чувства стиля, она обладает эффектной внешностью, и на это обратили внимание известные бренды, пригласив ее сняться в рекламе бренда Guess, а также Pantene. Она – первый блогер, украсивший обложку Vogue, снявшись в 2015 году для испанской версии журнала.

В 2013 году итальянка увлеклась дизайном туфель. Свою первую коллекцию она разработала вместе со Стивом Мэдденом.

Напомним, не так давно впервые стала мамой известная украинская радио- и телеведущая Василиса Фролова. Она родила сына, которого назвала Родионом.