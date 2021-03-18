Василиса Фролова выписалась из больницы на 11-й день после рождения сына (фото)

Мальчик, которого назвали Родионом, стал первым ребенком знаменитости.

43-летняя украинская теле- и радиоведущая Василиса Фролова выписалась из роддома, где 7 марта родила своего первенца – сына Родиона, через 11 дней. Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее фото.

На снимке молодая мать позирует с мальчиком на руках в темном платье с большим белым воротником. Ее волосы завязаны в пучок на затылке, а сама она выглядит радостной.

"Долгожданный-долгожданный момент", – подписала Фролова снимок на английском языке.

Отцом мальчика является украинский продюсер Дмитрий Котеленец. 7 марта телеведущая опубликовала в Facebook фотографию с сыном, отметив в публикации и мужчину.

Фото: Vasilisa Frolova/Facebook

Почему так долго находилась в роддоме и как прошли сами роды, Фролова не рассказывала. Лишь в сториз она разоткровенничалась с подписчиками, что так решили врачи, а это бывает в том случае, когда "нужно подтянуть некоторые показатели".

"Лучше это делать под наблюдением специалистов. Ну и еще я должна привыкнуть к своим новым формам!", – отмечала она.

8 марта Василиса поделилась первым селфи с малышом, поблагодарив персонал роддома за профессионализм и заботу.

[ + – ] Первое селфи с новорожденным Фото: Vasilisa Frolova/Instagram

Напомним, о своей беременности Фролова сообщила журналистам в ноябре прошлого года. Она откровенно рассказала о своих ощущениях в интересном положении и о том, что изменилось в этот период.