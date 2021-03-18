Василіса Фролова виписалася з лікарні на 11-й день після народження сина (фото)

Хлопчик, якого назвали Родіоном, став першою дитиною знаменитості.

43-річна українська теле- і радіоведуча Василіса Фролова виписалася з пологового будинку, де 7 березня народила свого первістка — сина Родіона, через 11 днів. Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне фото.

На знімку молода мати позує з хлопчиком на руках в темному платті з великим білим коміром. Її волосся завʼязане в пучок на потилиці, а сама вона виглядає радісною.

"Довгоочікуваний-довгоочікуваний момент", — підписала Фролова знімок англійською мовою.

Батьком хлопчика є український продюсер Дмитро Котеленець. 7 березня телеведуча опублікувала у Facebook фотографію з сином, зазначивши в публікації і чоловіка.

Фото: Vasilisa Frolova/Facebook

Чому так довго перебувала в пологовому будинку і як пройшли самі пологи, Фролова не розповідала. Лише в сторіз вона розговорилася з підписниками, що так вирішили лікарі, а це буває тоді, коли "потрібно підтягнути деякі показники".

"Краще це робити під наглядом фахівців. Ну і ще я повинна звикнути до своїх нових форм!", — відзначала вона.

8 березня Василіса поділилася першим Селфі з малюком, подякувавши персоналу пологового будинку за професіоналізм і турботу.

[ + – ] Перше Селфі з новонародженим Фото: Vasilisa Frolova/Instagram

Нагадаємо, про свою вагітність Фролова повідомила журналістам в листопаді минулого року. Вона відверто розповіла про свої відчуття у цікавому положенні і про те, що змінилося у цей період.