О радостном событии популярная блогер сообщила в социальных сетях

Известная итальянская фэшен-блогер Кьяра Ферраньи беременна во второй раз. Инфлюэнсер поделилась радостной новостью в социальных сетях. На опубликованном снимке позировал сын Кьяры Ферраньи Лео, который держит в руках снимок, который был сделан на ультразвуковом исследовании.

"Наша семья становится больше. Лео станет старшим братом",– подписала Кьяра Ферраньи публикацию в социальных сетях.

Итальянская блогер состоит в браке с известным рэпером Fedez. 19 марта 2018 года у супругов родился сын Леоно, который уже успел стать звездой маминых соцсетей.