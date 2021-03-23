Кьяра Феррані народила дочку та назвала її ім'я (фото)
Дівчинка стала другою дитиною блогерки та її чоловіка-репера. У пари вже підростає трирічний син Леоне.
Знаменита італійська блогерка і дизайнерка, 33-річна Кьяра Феррані народила дочку, яка стала її другою дитиною. Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram і назвала ім'я новонародженої.
Батьком дівчинки на ім'я Вітторія є 31-річний чоловік знаменитості репер Федез (Федеріко Лючія).
"23 березня 2021 р. наша Вітторія", — підписала знімок Кьяра. На ньому вона тримає дитину на руках, а поруч видно руку її чоловіка з татуюванням.
Однією з перших допис прокоментувала відома співачка Дуа Ліпа.
"Вітаю, друзі! Будьте щасливі!", — написала вона.
Про свою вагітність італійка повідомила в жовтні минулого року. Протягом всього терміну вона ділилася з підписниками інформацією про те, як почувається, показувала фото УЗД.
Кьяра та Федез вже виховують сина Леоне, якому 19 березня виповнилося три роки.
Пара одружилася через півроку після народження первістка, у вересні 2018 року. До цього вони зустрічалися два роки, а пропозицію коханій репер зробив під час концерту у Вероні, який транслювався на телебаченні.
Кьяра Феррані входить до списку найзнаменитіших модних блогерів у світі. Про стиль і красу вона почала писати ще в 2009 році, і сьогодні на її оновлення в соцмережі підписані 22,8 млн. осіб.
Крім почуття стилю, вона володіє ефектною зовнішністю, і на це звернули увагу відомі бренди, запросивши її знятися в рекламі бренду Guess, а також Pantene. Вона — перша блогерка, яка прикрасила обкладинку Vogue, знявшись у 2015 році для іспанської версії журналу.
У 2013 році італійка захопилася дизайном туфель. Свою першу колекцію вона розробила разом зі Стівом Медденом.
Нагадаємо, не так давно вперше стала мамою відома українська радіо- та телеведуча Василіса Фролова. Вона народила сина, якого назвала Родіоном.