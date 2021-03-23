Кьяра Феррані народила дочку та назвала її ім'я (фото)

Дівчинка стала другою дитиною блогерки та її чоловіка-репера. У пари вже підростає трирічний син Леоне.

Знаменита італійська блогерка і дизайнерка, 33-річна Кьяра Феррані народила дочку, яка стала її другою дитиною. Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram і назвала ім'я новонародженої.

Батьком дівчинки на ім'я Вітторія є 31-річний чоловік знаменитості репер Федез (Федеріко Лючія).

"23 березня 2021 р. наша Вітторія", — підписала знімок Кьяра. На ньому вона тримає дитину на руках, а поруч видно руку її чоловіка з татуюванням.

Однією з перших допис прокоментувала відома співачка Дуа Ліпа.

"Вітаю, друзі! Будьте щасливі!", — написала вона.

[ + – ] Фото новонародженої з'явилося в мережі 23 березня Фото: Chiara Ferragni/Instagram

Про свою вагітність італійка повідомила в жовтні минулого року. Протягом всього терміну вона ділилася з підписниками інформацією про те, як почувається, показувала фото УЗД.

Кьяра та Федез вже виховують сина Леоне, якому 19 березня виповнилося три роки.

Пара одружилася через півроку після народження первістка, у вересні 2018 року. До цього вони зустрічалися два роки, а пропозицію коханій репер зробив під час концерту у Вероні, який транслювався на телебаченні.

Кьяра Феррані входить до списку найзнаменитіших модних блогерів у світі. Про стиль і красу вона почала писати ще в 2009 році, і сьогодні на її оновлення в соцмережі підписані 22,8 млн. осіб.

Крім почуття стилю, вона володіє ефектною зовнішністю, і на це звернули увагу відомі бренди, запросивши її знятися в рекламі бренду Guess, а також Pantene. Вона — перша блогерка, яка прикрасила обкладинку Vogue, знявшись у 2015 році для іспанської версії журналу.

У 2013 році італійка захопилася дизайном туфель. Свою першу колекцію вона розробила разом зі Стівом Медденом.

Нагадаємо, не так давно вперше стала мамою відома українська радіо- та телеведуча Василіса Фролова. Вона народила сина, якого назвала Родіоном.