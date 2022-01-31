К'яра Ферраньї продемонструвала, з чим носити коротку світлу шубу

Дівчина показала, як створити ефектний образ для прогулянки на вулиці, поєднуючи хутро, рвані джинси та дорогий аксесуар.

Італійська модна блогерка К'яра Ферраньї, за якою в Instagram стежать 26,2 млн підписників, часто пропонує своїм шанувальникам ідеї стильних та модних образів як на кожен день, так і для урочистих випадків чи вечірок.

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Враховуючи, що зараз зима, і навіть в Італії на вулицях все ж таки прохолодно, дівчина продемонструвала фоловерам кілька стильних образів із короткою світлою шубою. У першому випадку вона одягла сірий в'язаний светр, мішкуваті світло-блакитні "рвані" джинси та білі кросівки New Balance із зеленою підошвою. Образ завершувала дорога сумочка світло-м'ятного кольору.

[ + – ] К'яра Ферраньї в шубі та джинсах Фото: Chiara Ferragni/Instagram Фото: Chiara Ferragni/Instagram

Другий ансамбль із тією ж шубою складався із світло-зеленої тонкої кофти, білих штанів із накладними кишенями та білих черевиків на платформі. Завершувала образ та сама сумка, перекинута через плече.

[ + – ] К'яра Ферраньї з чоловіком, репером Федезом Фото: Chiara Ferragni/Instagram

В обох випадках К'яра використала непомітний макіяж, підкресливши брови та губи.

Зазначимо, що на одному з фото Ферраньї позує на тлі стіни, де в рамках висять обкладинки журналів із її фотографією.

[ + – ] К'яра Ферраньї на тлі "своїх" обкладинок Фото: Chiara Ferragni/Instagram

У коментарях підписників написали чимало теплих слів на адресу власниці облікового запису, віддавши належне її смаку та почуття стилю.

Раніше К'яра показала шанувальникам манікюр, який може бути чудовим варіантом як для повсякденного носіння, так і для вечірки, використавши лак із ефектом зоряного сяйва.

У березні блогерка, яка виховує двох дітей від чоловіка-репера Федеза, відзначить перший день народження своєї доньки Вітторії, якій виповниться рік. Пара також має чотирирічного сина Леона.