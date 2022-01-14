Рожеве сяйво зірок. Блогерка показала розкішний манікюр для особливих випадків

Такий манікюр стане окрасою не лише повсякденного образу, але й стане чудовим варіантом для походу на вечірку чи побачення.

Манікюр із використанням гліттера ніколи не виходить із моди, і частіше його роблять акцентним, покриваючи блискучими частинками один або два нігті. Проте не менш ефектний вигляд він має й на всіх нігтях. Таке покриття надає образу яскравості та святковості, що наочно продемонструвала одна з найвідоміших фешн-блогерів і моделей італійка К'яра Ферраньї, яка має в Instagram майже 26 мільйонів підписників.

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К'яра показала користувачам покриття рожевого кольору з ефектом "зоряне світло". На її довгих мигдалеподібних нігтях такий манікюр має повсякденно ошатний вигляд. Яскраве сяйво контрастує з діамантовими кільцями на її пальцях, а при денному світлі переливається та створює ефект сяйва.

[ + – ] У К'яри — покриття гліттером кольору "рожевий зоряний"

Такий манікюр буде чудовим рішенням для вечірки, побачення або урочистого заходу, але водночас цілком доповнює streetstyle-образ, будучи його яскравим акцентом.

Гліттер, використаний для покриття нігтів К'яри, відрізняється від класичних блискіток розміром частинок. Він більший, має кілька варіантів помолу та представлений навіть у фольгованому варіанті, будучи альтернативою плоским стразам.

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