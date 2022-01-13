Тренди манікюру 2022. Як створюється космічний дизайн на нігтях

Манікюр у стилі "космос" має однаково ефектний вигляд як на довгих, так і на коротких нігтях і пасує не тільки для вечірок, але й для повсякденного носіння.

Манікюр, що імітує галактики, зоряне небо та безмежну глибину космосу — один із найкрасивіших і незабутніх. Незважаючи на те, що, на відміну від звичайного покриття, він вимагає значно більше часу та коштує значно дорожче, це той випадок, коли ціль виправдовує кошти. Фокус зібрав способи створення на нігтях справжньої космічної Одіссеї.

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"Кошаче око"

Найчастіше для створення ефекту космосу майстри нігтьової естетики використовують ефект "котячого ока". Намагнічені доріжки використовуваного моделювального матеріалу (гель-лак або шеллак) відмінно імітують Чумацький шлях. Для створення малюнків планет, Сонця, Місяця та сузір'їв найчастіше застосовуються клейкі підкладки. У цьому випадку фотодрук – один із найпростіших способів створення космічного манікюру.

Дизайн із глітером або шиммером

Дизайн нігтів із блискітками в темно-синій колірній гамі якнайкраще нагадує нічне небо. Досвідчені майстри до створення космічного манікюру використовують не тільки сині відтінки, а творять на нігтях цілу історію. Тут якраз до речі акцентний манікюр, коли на одному з нігтів імітують місячну поверхню з кратерами, а решта, наприклад, мають синьо-фіолетовий колір із розсипом мерехтливих зірок, створених за допомогою слюди та блискіток.

Декор стразами та фольгою

Для тих, хто хоче більш бюджетний і стриманий варіант манікюру в стилі "космос", гарним рішенням стане використання стразів і фольги. Блискучі камінці допоможуть створити об'ємну ілюзію розсипу зірок, а золоті смужки фольги прийдуть на допомогу при створенні того самого "пояса" Сатурна або малюнка орбіти.

[ + – ] За допомогою стразів можна створити на нігтях імітацію розсипу зірок Фото: Соцсети

Нейл-арт із малюнком із сузір'їв

Такий варіант манікюру не менш цікавий, ніж зроблений за допомогою складніших технік. На темну основу (найчастіше чорний або глибокий синій колір, причому матовий) майстер наносить малюнки сузір'їв за допомогою білого, золотистого чи сріблястого лаків. Сюди можна додати фази місяця.

Космічний френч

Для створення такого ефекту використовується антрацитовий лак для кінчика нігтя, що плавно переходить у верхівки дерев. Щоб зображення було чіткішим, краще малювати ялинки або сосни. Найкращий вигляд такий манікюр матиме на квадратних нігтях. Однак так само можуть бути намальовані контури планет або зірок, а також цілком гідний вигляд матиме френч із кінчиком нігтя, покритим традиційною "усмішкою" в "космічних" кольорах.

Фото: Соцсети

Омбре

Для отримання "космічного" ефекту майстри манікюру часто вдаються до використання кольорових розводів на нігтях у техніці омбре. Найкраще для такого манікюру використовувати чорні, сині, фіолетові, бузкові, ультрамаринові відтінки, які найкраще відображають тематику.

Для створення правдоподібної картини космосу на нігтях іноді використовують гелеве ліплення, імітуючи поверхню планет.

Стемпінг

Відносно новий спосіб прикрасити нігті малюнками на космічну тематику є стемпінг. Такий манікюр набагато менш витратний за часом і підходить тим, хто дуже зайнятий. Найкращий вигляд стемпінг має на матовому покритті.

Зробити "космічний" манікюр можна і в домашніх умовах. Головне – запастися необхідною базою та контрастними лаками для створення імітації всесвіту чи сузір'їв.

[ + – ] Космічний манікюр у домашніх умовах

І насамкінець представляємо найкращі ідеї дизайну нігтів у космічній тематиці.

Раніше ми розповідали про тату-манікюр, який досить відомий, але останнім часом він набуває все більшої популярності.