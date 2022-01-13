Тренды маникюра 2022. Как создается космический дизайн на ногтях

Маникюр в стиле "космос" одинаково эффектно смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях и подходит не только для вечеринок, но и для повседневной носки.

Маникюр, имитирующий галактики, звездное небо и бескрайнюю глубину космоса – один из самых красивых и запоминающихся. Несмотря на то, что, в отличие от обычного покрытия, он требует куда больше времени и стоит существенно дороже, это тот случай, когда цель оправдывает средства. Фокус собрал самые способы для создания на ногтях настоящей космической Одиссеи.

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"Кошачий глаз"

Наиболее часто для создания эффекта космоса мастера ногтевой эстетики используют эффект "кошачий глаз". Намагниченные дорожки используемого моделирующего материала (гель-лак или шеллак) отлично имитируют Млечный путь. Для создания рисунков планет, Солнца, Луны и созвездий чаще всего применяются клейкие подложки. В этом случае фотопечать – один из наиболее простых способов создания космического маникюра.

Дизайн с глиттером или шиммером

Дизайн ногтей с блестками в темно-синей цветовой гамме как нельзя лучше напоминает ночное небо. Опытные мастера для создания космического маникюра используют не только синие оттенки, а творят на ногтях целую историю. Тут как раз кстати акцентный маникюр, когда на одном из ногтей имитируется лунная поверхность с кратерами, а остальные, например, имеют сине-фиолетовый цвет с россыпью мерцающих звезд, созданных с помощью слюды и блесток.

Декор стразами и фольгой

Для тех, кто хочет более бюджетный и сдержанный вариант маникюра в стиле "космос", хорошим решением станет использование стразов и фольги. Блестящие камешки помогут создать объемную иллюзию россыпи звезд, а золотые полоски фольги придут на помощь при создании того же "пояса" Сатурна или рисунка орбиты.

[ + – ] С помощью стразов можно создать на ногтях имитацию россыпи звезд Фото: Соцсети

Нейл-арт с рисунком из созвездий

Такой вариант маникюра не менее интересен, чем сделанный с помощью более сложных техник. На темную основу (чаще всего черный или глубокий синий цвет, причем матовый) мастер наносит рисунки созвездий с помощью белого, золотистого или серебристого лаков. Сюда же можно добавить фазы луны.

Космический френч

Для создания такого эффекта используется антрацитовый лак для кончика ногтя, плавно переходящий в верхушки деревьев. Чтобы изображение было более четким, лучше рисовать ели или сосны. Лучше всего такой маникюр будет смотреться на квадратных ногтях. Однако так же могут быть нарисованы очертания планет или звезд, а также вполне достойно будет смотреться френч с кончиком ногтя. покрытым традиционной "улыбкой" в "космических" цветах.

Фото: Соцсети

Омбре

Для получения "космического" эффекта мастера маникюра часто прибегают к использованию цветных разводов на ногтях в технике омбре. Лучше всего для такого маникюра используют черные, синие, фиолетовые, сиреневые, ультрамариновые оттенки, которые лучше всего отражают тематику.

Для создания более правдоподобной картины космоса на ногтях иногда используют гелевую лепку, имитируя поверхность планет.

Стемпинг

Относительно новый способ украсить ногти рисунками на космическую тематику является стемпинг. Такой маникюр гораздо менее затратен по времени и подходит для тех, кто очень занят. Лучше всего стемпинг смотрится на матовом покрытии.

Сделать "космический" маникюр можно и в домашних условиях. Главное – запастись необходимой базой и контрастными лаками для создания имитации вселенной или созвездий.

[ + – ] Космический маникюр в домашних условиях

И напоследок представляем лучшие идеи дизайна ногтей в космической тематике.

Ранее мы рассказывали о тату-маникюре, довольно известном, но в последнее время приобретающем все большую популярность.