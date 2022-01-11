Тату-маникюр. Что нужно знать о новом тренде в ногтевом дизайне 2022

Татуировки на ногтях стали альтернативой трудоемким и затратным по времени рисункам.

Нейл-индустрия не стоит на месте и предлагает модницам новые и порой совершенно неожиданные варианты для декора ногтей, чтобы на выходе получить маникюр мечты. Одна из последних фишек среди мастеров ногтевой эстетики – татуировки на ногтях. Что это такое, разбирался Фокус.

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Что представляют собой тату для ногтей

Татуировка для ногтей – это специальная водостойкая пленка на бумажной основе. Если проводить аналогии, то она очень похожа на переводные картинки. Принцип нанесения, кстати, очень похож. Если переводную картинку нужно было сначала замочить в теплой воде и лишь потом прикладывать к коже, то с тату для ногтей – похожая история. Пленку прикладывают к ногтю, ранее покрытому базой или гель-лаком. Получившийся таким образом рисунок закрепляют топ-лаком.

Тату для ногтей могут быть в виде рисунков, геометрических фигур, надписей или отдельных букв. Как правило, чаще всего они черные, поэтому требуют прозрачной или светлой базы. Однако есть тату в золотом цвете, который хорошо смотрится на темной основе.

[ + – ] Идеальный маникюр с тату

Преимущества тату для ногтей

Главное достоинство татуировок для ногтей – возможность создания четкого и детализированного рисунка, который не всегда получается сделать с помощью обычной кисточки даже опытным мастерам.

Экономия времени. Нанесение татуировок занимает куда меньше времени, чем рисование, что также является существенным плюсом для занятых девушек и женщин.

Снимается тату-маникюр так же, как и обычный гель-лак, то есть аппаратом. Если же в качестве основы использован простой лак, снять его модно в домашних условиях с помощью традиционных средств.

Татуировки особенно эффектно смотрятся на длинных ногтях, придавая им еще боле дерзкий вид. Однако и для обладательниц более скромных ногтей есть немало хороших вариантов.

[ + – ] Татуировки дают возможность создать даже самый утонченный рисунок

Цветные тату для ногтей

Цветные тату следует наносить на ногти со светлой или нейтральной базой, чтобы не потерялся цвет рисунка. Также хорошим "полотном" станут пастельные тона.

[ + – ] Цветные тату лучше всего смотрятся на плотной светлой основе Фото: Instagram

Тату на длинные ногти

Тату в виде стебля розы или россыпи цветов, вертикальных надписей и прочих элементов эффектно смотрятся на белых и нейтральных ногтях, а также на матовой основе.

Французский маникюр с тату

Татуировки, сделанные поверх французского маникюра придадут ему новизны, и такое покрытие будет выглядеть очень необычно и интересно.

[ + – ] Французский маникюр с тату Фото: Instagram

Отметим, что в США пошли еще дальше и начали бить настоящие татуировки на ногтевых пластинах . Авторы идеи – Эмби Стэплтон, фэшн-консультант дизайнера Рика Оуэнса, и ее знакомый татуировщик Кристиан Бойнд. Они даже создали в Нью-Йорке салон Needle Nails, а фото работ публикуют в Сети.

Специальной краской для тату, которая не проникает глубоко внутрь ногтя, они рисуют изображение. Благодаря слабой силе ударов игры, краска не проникает глубоко в ноготь, а остается на его поверхности. Такая татуировка может держаться до полугода, пока ногтевая пластина не отрастет.

[ + – ] Так выглядит настоящая татуировка на ногтях

Авторы утверждают, что тату совершенно не вредит ногтям в отличие от того же шеллака и гель-лака, которые хоть и смотрятся красив, но после их длительного использования и снятия с помощью аппарата ногтевая пластина расслаивается, истончается и быстрее ломается.

Напомним лучшие идеи маникюра для длинных ногтей.