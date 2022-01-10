Тренды маникюра 2022. Топ-6 идей для острых ногтей

Обладательницы длинных ногтей могут позволить себе любой маникюр. Главное – определиться с формой и дизайном.

Длинные здоровые и ухоженные ногти – мечта не только многих женщин и девушек, но и настоящее сокровище для мастера маникюра, поскольку позволяют создать на них целые произведения искусства. Фокус собрал самые интересные идеи маникюра, которые как нельзя лучше подойдут для тех, кто может похвастаться внушительными ноготками.

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Перед походом в маникюрный кабинет учитывать несколько факторов, которые помогут сделать выбор в пользу качественного, уместного и актуального покрытия.

Форма ногтей

Форма ногтей играет едва ли не главную роль. Сейчас наиболее актуальными являются миндалевидная, квадратная с четкими или закругленными краями, а также острая. Однако мастера все же советуют делать выбор в пользу более женственной формы.

Квадратные ногти идеально смотрятся на длинных и тонких пальцах. Они визуально их вытягивают. Если сделать квадрат на пальцах средней или короткой длины, кисть будет смотреться непропорционально. А вот квадрат с округленными краями – оптимальный для широких ногтей. Он удлиняет пальцы, а закругленные края делают его более практичным.

Наиболее универсальными для длинных ногтей являются овальная или миндалевидная формы, которые смотрятся актуально на пальцах любой длины и толщины.

А вот стилет (заостренные в форме мягкого треугольника ногти) в этом сезоне менее популярен. Это зачастую не слишком комфортно в повседневной жизни и часто смотрится вульгарно.

Классика на каждый день

Длинные ногти очень эффектно смотрятся в однотонном покрытии нейтральных оттенков: белый, бежевый, светло-серый или же розовый цвет. Пастельная гамма актуальна в любое время года и подходит как под повседневный образ, так и под наряды для более торжественных мероприятий.

В холодную пору многие используют темные цвета в маникюре, однако их может быть вполне достаточно и в качестве акцента в виде одного-двух ногтей насыщенного цвета либо же рисунка.

Градиент

Переход цвета очень эффектно смотрится на длинных ногтях, особенно если это миндалевидная форма. Градиент в нейтральных оттенках остается в числе самых популярных уже не первый сезон. Его изюминкой станет минималистичный декор стразами или фольгой или неброский рисунок.

Геометрия

Геометрические рисунки (линии, полосы, ромбы или треугольники) лучше всего подойдут тем модницам, которые не любят крупные и сложные рисунки. Такой маникюр очень уместен в деловом стиле.

Очень гармонично геометрия смотрится с темной насыщенной базой, которая станет своеобразным полотном для маникюрного шедевра.

В декоре можно использовать глиттер, блестки, стразы, фольгу, хлопья юкки, создавая самые причудливые комбинации линий и цветов.

Френч

Никакой другой маникюр не смотрится так эффектно на длинных ногтях любой формы, как классический или цветной френч. Достаточная поверхность позволяет сделать как базовое покрытие, так и создать на ногтях целое произведение с использованием контрастных цветов, разноцветных лаков для края ногтя, а также разнообразных способов его оформления (стразов, вензелей, рисунков, вензелей). Очень популярен акцентный френч.

Надписи

Надписи могут позволить себе обладательницы длинных ногтей, и именно на таких они будут смотреться наиболее уместно. Надписи могут быть как частью акцентного маникюра, так и нанесены на базу контрастным цветом. Главное, чтобы ее можно было прочитать. Для дополнительного оформления можно использовать фольгированные вставки или же блестки. Такие детали всегда придают маникюру особой роскоши.

Кракелюр

Еще одна привилегия, которую можно позволить тем, кто имеет длинные ногти, – кракелюр. Он смотрится необычно и напоминает потрескавшуюся краску или паутину, но в этом и кроется его неповторимый шарм. В качестве основы используются контрастные цвета лака, которые подчеркнут разломы. Однако, делая такой маникюр, стоит отметить, что он подходит под повседневные и праздничные образы. Однако неуместен со строгим дресс-кодом.

И напоследок – лучшие идеи маникюра на длинные ногти в одной подборке.

Напомним варианты маникюра на ближайшие месяцы, а также какой маникюр больше не модный.