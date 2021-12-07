Антитренды маникюра зимы 2021-22. Топ-7 примеров покрытия ногтей, которые больше немодны
Популярные, но порядком надоевшие тренды все же канут в Лету в новом сезоне, и весной то, что активно красуется на ногтях модниц сейчас, будет считаться устаревшим или откровенно вульгарным.
Маникюр, как и одежда, имеет свойство устаревать, выходить из моды и становиться неактуальным. Какие ногти будут в антитрендах, рассказал журнал Cosmopolitan, собрав примеры маникюра, о котором стоит забыть в следующем сезоне.
Цветочные рисунки
Разрисованные цветами и лепестками ногти хоть и выглядят симпатично, однако этот тренд потихоньку отходит в прошлое, и в новом сезоне "клумбы" на ногтях будут свидетельствовать о том, что вы немного отстали от моды.
Неоновый маникюр
Яркие неоновые "пятна" на общем рисунке маникюра вкупе с графической или цветочной росписью будут такими же неактуальными, как и вариант маникюра выше.
Узорный принт по всей длине ногтей
Маникюр, который уже успели окрестить "обоями" из-за полного покрытия ногтей узором в виде завитушек и узоров, которые словно скопированы с бабушкиных обоев, тоже уходят в закат. Причем такой маникюр нежелателен даже в качестве акцента к однотонному покрытию на одном-двух ногтях.
Декор разноцветными стразами
Стразы, пожалуй, – самая неоднозначная вещь в маникюре. Им пророчат забвение уже несколько сезонов подряд, но они живее всех живых, и некоторые мастера нейл-арта с их помощью создают на ногтях целые россыпи. Однако в следующем сезоне стилисты все же советуют отказаться от декора разноцветными стразами. Благо, сейчас есть масса других способов сделать блестящий акцент на маникюре.
Матовые цвета "вырви глаз"
Как уже говорилось выше, неоновые цвета уходят в прошлое. Как надолго – будет видно, поскольку любовь многих модниц к броским и ярким цветам непреходяще крепка. Однако эксперты единодушны: яркие матовые оттенки и удлиненная заостренная форма ногтей – один из самых-самых антитрендов следующего сезона, поскольку, по мнению многих, такой маникюр выглядит несколько вульгарно.
Глиттер
Использование глиттера на один-два ногтя является весьма неуместным для теплого времени года и больше подходит для зимней праздничной поры. Поэтому в новом сезоне тем, кто хочет блистать, лучше все же покрыть лаком с блестками все ногти либо же отдать предпочтение ярким ягодным краскам.
Декор фольгой
"Осколки" золота и серебра на ногтях, нанесенные с использованием фольги, в следующем сезоне не будут актуальными, поскольку он уже устарел. Сейчас есть масса вариантов разнообразить французский маникюр или акцентировать внимание на нюдовом маникюре, не портя его фольгой.
Ранее мы рассказывали о многообразии идей для французского маникюра, а также делились вариантами праздничного покрытия ногтей.