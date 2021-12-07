Антитренды маникюра зимы 2021-22. Топ-7 примеров покрытия ногтей, которые больше немодны

Популярные, но порядком надоевшие тренды все же канут в Лету в новом сезоне, и весной то, что активно красуется на ногтях модниц сейчас, будет считаться устаревшим или откровенно вульгарным.

Маникюр, как и одежда, имеет свойство устаревать, выходить из моды и становиться неактуальным. Какие ногти будут в антитрендах, рассказал журнал Cosmopolitan, собрав примеры маникюра, о котором стоит забыть в следующем сезоне.

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Цветочные рисунки

Разрисованные цветами и лепестками ногти хоть и выглядят симпатично, однако этот тренд потихоньку отходит в прошлое, и в новом сезоне "клумбы" на ногтях будут свидетельствовать о том, что вы немного отстали от моды.

[ + – ] Цветочный маникюр уступит место более сдержанному дизайну Фото: Соцсети

Неоновый маникюр

Яркие неоновые "пятна" на общем рисунке маникюра вкупе с графической или цветочной росписью будут такими же неактуальными, как и вариант маникюра выше.

[ + – ] Неоновый маникюр в следующем сезоне потеряет свою актуальность Фото: nails_polza/Instagram

Узорный принт по всей длине ногтей

Маникюр, который уже успели окрестить "обоями" из-за полного покрытия ногтей узором в виде завитушек и узоров, которые словно скопированы с бабушкиных обоев, тоже уходят в закат. Причем такой маникюр нежелателен даже в качестве акцента к однотонному покрытию на одном-двух ногтях.

[ + – ] Повторяющийся по всей длине рисунок - хоть и тонкая работа, но тоже будет неактуальной Фото: elenails46/Instagram

Декор разноцветными стразами

Стразы, пожалуй, – самая неоднозначная вещь в маникюре. Им пророчат забвение уже несколько сезонов подряд, но они живее всех живых, и некоторые мастера нейл-арта с их помощью создают на ногтях целые россыпи. Однако в следующем сезоне стилисты все же советуют отказаться от декора разноцветными стразами. Благо, сейчас есть масса других способов сделать блестящий акцент на маникюре.

[ + – ] Маникюр со стразами уходит в прошлое Фото: martinambog/Instagram

Матовые цвета "вырви глаз"

Как уже говорилось выше, неоновые цвета уходят в прошлое. Как надолго – будет видно, поскольку любовь многих модниц к броским и ярким цветам непреходяще крепка. Однако эксперты единодушны: яркие матовые оттенки и удлиненная заостренная форма ногтей – один из самых-самых антитрендов следующего сезона, поскольку, по мнению многих, такой маникюр выглядит несколько вульгарно.

[ + – ] Ярким матовым маникюром в новом сезоне злоупотреблять не стоит Фото: Соцсети

Глиттер

Использование глиттера на один-два ногтя является весьма неуместным для теплого времени года и больше подходит для зимней праздничной поры. Поэтому в новом сезоне тем, кто хочет блистать, лучше все же покрыть лаком с блестками все ногти либо же отдать предпочтение ярким ягодным краскам.

[ + – ] Если вы хотите блеска, то лучше покрыть лаком с глиттером все ногти, а не один или два Фото: Соцсети

Декор фольгой

"Осколки" золота и серебра на ногтях, нанесенные с использованием фольги, в следующем сезоне не будут актуальными, поскольку он уже устарел. Сейчас есть масса вариантов разнообразить французский маникюр или акцентировать внимание на нюдовом маникюре, не портя его фольгой.

[ + – ] Блеск и яркий акцент ногтям можно придать и без помощи фольги Фото: Соцсети

Ранее мы рассказывали о многообразии идей для французского маникюра, а также делились вариантами праздничного покрытия ногтей.