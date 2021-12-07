Антитренди манікюру зими 2021-22. Топ-7 прикладів покриття нігтів, яке більше не модне

Популярні, але доволі набридлі тренди все ж таки кануть у Лету в новому сезоні, і навесні те, що активно красується на нігтях модниць зараз, вважатиметься застарілим або відверто вульгарним.

Манікюр, як і одяг, має властивість старіти, виходити з моди та ставати неактуальним. Які нігті будуть в антитрендах, розповів журнал Cosmopolitan, зібравши приклади манікюру, про який варто забути наступного сезону.

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Квіткові малюнки

Розмальовані квітами та пелюстками нігті хоч і мають симпатичний вигляд, проте цей тренд потихеньку відходить у минуле, і в новому сезоні "клумби" на нігтях свідчать про те, що ви трохи відстали від моди.

[ + – ] Квітковий манікюр поступиться місцем стриманішому дизайну Фото: Соцсети

Неоновий манікюр

Яскраві неонові "плями" на загальному малюнку манікюру разом із графічним або квітковим розписом будуть такими ж неактуальними, як і варіант манікюру вище.

[ + – ] Неоновий манікюр у наступному сезоні втратить свою актуальність Фото: nails_polza/Instagram

Візерунковий принт по всій довжині нігтів

Манікюр, який уже встигли охрестити "шпалерами" через повне покриття нігтів візерунком у вигляді завитків і візерунків, які ніби скопійовані з бабусиних шпалер, теж ідуть назустріч заходу сонця. Причому такий манікюр небажаний навіть як акцент до однотонного покриття на одному-двох нігтях.

[ + – ] Повторюваний по всій довжині малюнок — хоч і тонка робота, але теж буде неактуальною Фото: elenails46/Instagram

Декор різнокольоровими стразами

Стрази, мабуть, — неоднозначна річ у манікюрі. Їм пророкують забуття вже кілька сезонів поспіль, але вони живіші за всіх живих, і деякі майстри нейл-арту з їхньою допомогою створюють на нігтях цілі розсипи. Проте наступного сезону стилісти все ж таки радять відмовитися від декору різнокольоровими стразами. Благо, зараз є безліч інших способів зробити блискучий акцент на манікюрі.

[ + – ] Манікюр зі стразами йде в минуле Фото: martinambog/Instagram

Матові кольори "вирви око"

Як уже говорилося вище, неонові кольори йдуть у минуле. Як надовго — буде видно, оскільки любов багатьох модниць до помітних і яскравих кольорів неминуче міцна. Проте експерти одностайні: яскраві матові відтінки та подовжена загострена форма нігтів – один із найбільших антитрендів наступного сезону, оскільки, на думку багатьох, такий манікюр має дещо вульгарний вигляд.

[ + – ] Яскравим матовим манікюром у новому сезоні зловживати не варто Фото: Соцсети

Глітер

Використання глітера на один-два нігті є дуже недоречним для теплої пори року й більше пасує для зимової святкової пори. Тому в новому сезоні тим, хто хоче сяяти, краще все ж таки покрити лаком із блискітками всі нігті або ж віддати перевагу яскравим ягідним фарбам.

[ + – ] Якщо ви хочете блиску, то краще покрити лаком із глітером усі нігті, а не один чи два Фото: Соцсети

Декор фольгою

"Уламки" золота та срібла на нігтях, нанесені з використанням фольги, наступного сезону не будуть актуальними, оскільки він уже застарів. Зараз є безліч варіантів урізноманітнити французький манікюр або акцентувати увагу на нюдовому манікюрі, не псуючи його фольгою.

[ + – ] Блиск і яскравий акцент нігтям можна надати без фольги Фото: Соцсети

Раніше ми розповідали про різноманітність ідей для французького манікюру, а також ділилися варіантами урочистого покриття нігтів.