Антитренди манікюру зими 2021-22. Топ-7 прикладів покриття нігтів, яке більше не модне
Популярні, але доволі набридлі тренди все ж таки кануть у Лету в новому сезоні, і навесні те, що активно красується на нігтях модниць зараз, вважатиметься застарілим або відверто вульгарним.
Манікюр, як і одяг, має властивість старіти, виходити з моди та ставати неактуальним. Які нігті будуть в антитрендах, розповів журнал Cosmopolitan, зібравши приклади манікюру, про який варто забути наступного сезону.
Квіткові малюнки
Розмальовані квітами та пелюстками нігті хоч і мають симпатичний вигляд, проте цей тренд потихеньку відходить у минуле, і в новому сезоні "клумби" на нігтях свідчать про те, що ви трохи відстали від моди.
Неоновий манікюр
Яскраві неонові "плями" на загальному малюнку манікюру разом із графічним або квітковим розписом будуть такими ж неактуальними, як і варіант манікюру вище.
Візерунковий принт по всій довжині нігтів
Манікюр, який уже встигли охрестити "шпалерами" через повне покриття нігтів візерунком у вигляді завитків і візерунків, які ніби скопійовані з бабусиних шпалер, теж ідуть назустріч заходу сонця. Причому такий манікюр небажаний навіть як акцент до однотонного покриття на одному-двох нігтях.
Декор різнокольоровими стразами
Стрази, мабуть, — неоднозначна річ у манікюрі. Їм пророкують забуття вже кілька сезонів поспіль, але вони живіші за всіх живих, і деякі майстри нейл-арту з їхньою допомогою створюють на нігтях цілі розсипи. Проте наступного сезону стилісти все ж таки радять відмовитися від декору різнокольоровими стразами. Благо, зараз є безліч інших способів зробити блискучий акцент на манікюрі.
Матові кольори "вирви око"
Як уже говорилося вище, неонові кольори йдуть у минуле. Як надовго — буде видно, оскільки любов багатьох модниць до помітних і яскравих кольорів неминуче міцна. Проте експерти одностайні: яскраві матові відтінки та подовжена загострена форма нігтів – один із найбільших антитрендів наступного сезону, оскільки, на думку багатьох, такий манікюр має дещо вульгарний вигляд.
Глітер
Використання глітера на один-два нігті є дуже недоречним для теплої пори року й більше пасує для зимової святкової пори. Тому в новому сезоні тим, хто хоче сяяти, краще все ж таки покрити лаком із блискітками всі нігті або ж віддати перевагу яскравим ягідним фарбам.
Декор фольгою
"Уламки" золота та срібла на нігтях, нанесені з використанням фольги, наступного сезону не будуть актуальними, оскільки він уже застарів. Зараз є безліч варіантів урізноманітнити французький манікюр або акцентувати увагу на нюдовому манікюрі, не псуючи його фольгою.
Раніше ми розповідали про різноманітність ідей для французького манікюру, а також ділилися варіантами урочистого покриття нігтів.