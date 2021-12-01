Тренди зими 2021–22. Найпопулярніші кольори манікюру на Новий рік

Вдало підібраний манікюр не тільки підніме настрій на Новий рік, а й допоможе привести в життя удачу та везіння.

Напередодні майбутніх свят саме час подбати про те, у якому вбранні та образі зустріти Новий рік, щоб він був прихильним і багатим на удачу. Манікюр — не виняток, і правильно підібраний колір не тільки доповнить загальний ансамбль, але й стане ще одним способом натякнути блакитному водяному тигру, що ви готові дружити. Фокус прислухався до думок стилістів і склав перелік кольорів, які найкраще підійдуть для новорічного манікюру.

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Блакитний

Оскільки, як уже говорилося, настане рік Блакитного водяного тигра, блакитний колір буде чудовим варіантом для його зустрічі. Глянцеве або матове покриття, з малюнком і без, на довгі та короткі нігті – цей колір чудово виглядає в будь-якому випадку. Розкоші до такого манікюру додасть золотий малюнок або декор золотою фольгою, блискітками, дрібними кристалами, ненав'язливі малюнки.

Синій

Благородний синій та всі його відтінки аж до темно-синього та фіолетового в поєднанні із золотим втиранням, малюнками, акцентами на одному-двох пальцях – ще один варіант манікюру до Нового року, який неодмінно сподобається тигру та підніме настрій будь-якій модниці. Особливо красиво такий манікюр виглядає на гострих та мигдалеподібних нігтях. Зазначимо, що цей колір "багатий" сам по собі, тому навіть без додаткового декору він виглядатиме гідно.

Зелений

Зелений колір у манікюрі вже який сезон поспіль не втрачає своєї актуальності, а в новорічну ніч насичене або темно-зелене покриття нігтів стане чудовим завершенням святкового образу. Як будь-який темний колір, зелений "любить" поєднання із золотом та сріблом. Хороший варіант покриття — "травневий жук" або ефект "котяче око". Такий манікюр не вимагає додаткових елементів і виглядає більш ніж самодостатньо.

Бордовий

Бордовий, усі відтінки винного та темно-червоний – традиційні кольори для вечірки, і новорічні свята – найкращий час похизуватися гарним манікюром, який не тільки виглядає розкішно, але й надає легкого відтінку пристрасті та зухвалості.

Нюдова класика

Нейтральний колір нігтів або класичний френч не залишаться осторонь, оскільки з таким манікюром можна спокійно ходити ще кілька тижнів після свят завдяки його актуальності та універсальності. Лоску такому манікюру додасть декор золотою фольгою, стразами чи смужками, а новорічного настрою – тематичні малюнки.

Білий

Новий рік – це, перш за все, сніг та сніжинки. Тому якщо його не буде на вулиці, що не дивно для наших широт, то хоча б на нігтях цей колір виглядатиме чудово в поєднанні зі світлими вбраннями. Біле покриття дає достатньо простору для творчості та допускає будь-який декор та малюнки.

Золотий

Золотий – апріорі колір свята та розкоші. Блиск новорічних гірлянд, іграшок, бенгальських вогнів посилять ефект від манікюру та підкреслять його красу. Найідеальнішим варіантом золотого новорічного манікюру стане втирання, яке надасть нігтям вигляду справжнього золота.

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