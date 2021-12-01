Тренди зими 2021–22. Три наймодніші варіанти "снігового" манікюру

Зима офіційно настала, наче на замовлення, випав сніг, а це означає час робити манікюр зі сніговим дизайном.

Зима настала, сніг випав, очікування Нового року вийшло на фінішну пряму. І зараз саме час оновити свій образ і змінити дизайн манікюру. Адже, якщо надихатись зимовою атрибутикою, то варіанти дизайну нігтів практично нічим не обмежені. У свою чергу, стилісти пропонують три головні тренди, на які варто звернути увагу, коли наступного разу обмірковуватимете, що зобразити на нігтях. Про це пише TZR.

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Традиційно, зимові та снігові кольори – це білий і всі відтінки синього та блакитного, як у шубки Снігуроньки. Сніговий манікюр передбачає зображення сніжинок, що, власне, очевидно, різноманітної зимово-новорічної тематики та наявність яскравого блиску. Навіть найстриманіші експерти манікюру рекомендують у цьому випадку себе не обмежувати. Настрій має бути святковим і новий манікюр чудово підніме настрій.

Сніжинки

Найочевидніший малюнок для снігового манікюру. Традиційна кольорова гама – білі сніжинки на блакитному або блакитному тлі. Але індустрія манікюру не стоїть на місці, так що зараз майстри пропонують різні варіації на тему снігу. Так, відомий інфлюенсер Пак Ин Кен рекомендує наростити прозорі, як лід, нігті, і присипати їх глітером, імітуючи пластівці снігу.

Але якщо хтось не готовий до такого радикального дизайну, то варто звернути увагу на поєднання матової та глянсової поверхонь – акцентні нігті, що імітують в'язаний светр, – ще один тренд сезону. Або, як рекомендують стилісти, просто змінити колірне рішення. Відступити від звичної біло-блакитної гами та зробити сніжний манікюр на яскраво-рожевих або навіть чорних нігтях.

Зимові малюнки

Якщо сніжинки здаються не найоригінальнішим вибором серед снігових трендів, або просто хочеться чогось нового, то варто зробити сніжний манікюр із малюнками, що зображують те, що асоціюється зі сніговою, передноворічною погодою.

Підійдуть і білі ведмедики, і олені в упряжці саней Санти, і просто засніжені гілочки ялинки та ялинкові іграшки.

Біло-блакитна гама

Якщо малюнки здаються занадто екстравагантним рішенням, а відзначити настання зими та снігопад хочеться, варто звернутися до синьо-білої гами.

Також можна імітувати паморозь, і навіть морозні малюнки на склі. Або рандомно додати блискучі акценти. Особливо ошатно виглядає манікюр у тільки білому кольорі та матовому покритті.