Тренды зимы 2021-22. Три самых модных варианта "снежного" маникюра

Зима официально наступила, словно по заказу, выпал снег, а это значит – пора мастерить маникюр со снежным дизайном

Зима наступила, снег выпал, ожидание Нового года вышло на финишную прямую. И сейчас самое время обновить свой образ и сменить дизайн маникюра. Ведь, если вдохновляться зимней атрибутикой, то варианты дизайна ногтей практически ничем не ограничены. В свою очередь, стилисты предлагают три главных тренда, на которые стоит обратить внимание, когда в следующий раз будете обдумывать, что изобразить на ногтях. Об этом пишет TZR.

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Традиционно, зимние и снежные цвета – это белый и все оттенки синего и голубого, как у шубки Снегурочки. Снежный маникюр предполагает изображение снежинок, что, собственно, очевидно, разнообразной зимне-новогодней тематики и наличие яркого блеска. Даже самые сдержанные эксперты маникюра рекомендуют в этом случае себя не ограничивать. Настроение должно быть праздничным и новый маникюр отлично поднимет настроение.

Снежинки

Самый очевидный рисунок для снежного маникюра. Традиционная цветовая гамма – белые снежинки на синем, или голубом фоне. Но индустрия маникюра не стоит на месте, так что сейчас мастера предлагают самые разные вариации на тему снега. Так, известный инфлюэнсер Пак Ын Кен рекомендует нарастить прозрачные, как лед ногти, и присыпать их глиттером, имитируя хлопья снега.

Но если кто-то не готов к такому радикальному дизайну, то стоит обратить внимание на сочетание матовой и глянцевой поверхностей — акцентные ногти, имитирующие вязаный свитер, — еще один тренд сезона. Или, как рекомендуют стилисты, просто изменить цветовое решение. Отступить от привычной бело-голубой гаммы и сделать снежный маникюр на ярко-розовых, или даже черных ногтях.

Зимние рисунки

Если снежинки кажутся не самым оригинальным выбором среди снежных трендов, или просто хочется чего-то нового, то стоит сделать снежный маникюр с рисунками, словом, изображающими то, что ассоциируется со снежной, предновогодней погодой.

Подойдут и белые мишки, и олени, в упряжке саней Санты, и просто заснеженные веточки елки и елочные игрушки.

Бело-голубая гамма

Если рисунки кажутся слишком экстравагантным решением, а отметить наступление зимы и снегопад хочется, то стоит обратиться к сине-белой гамме.

Также, можно имитировать изморозь, и даже морозные рисунки на стекле. Или рандомно добавить блестящие акценты. Особенно нарядно смотрится маникюр в только белом цвете и матовом покрытии.