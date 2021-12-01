Тренды зимы 2021-22. Самые популярные цвета маникюра на Новый год

Удачно подобранный маникюр не только поднимет настроение на Новый год, но и поможет привлечь в жизнь удачу и везение.

В преддверии грядущих праздников самое время позаботиться о том, в каком наряде и образе встретить Новый год, чтобы он был благосклонным и богатым на удачу. Маникюр – не исключение, и правильно подобранный цвет не только дополнит общий ансамбль, но и станет еще одним способом намекнуть Голубому водяному тигру, что вы готовы дружить. Фокус прислушался к мнениям стилистов и составил перечень цветов, которые лучше всего подойдут для новогоднего маникюра.

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Голубой

Поскольку, как уже говорилось, грядет год Голубого водяного тигра, голубой цвет будет отличным вариантом для его встречи. Глянцевое или матовое покрытие, с рисунком и без, на длинные и короткие ногти – этот цвет прекрасно выглядит в любом случае. Роскоши такому маникюру добавит золотой рисунок или декор золотой фольгой, блестками, мелкими кристаллами, ненавязчивые рисунки.

Синий

Благородный синий и все его оттенки вплоть до темно-синего и фиолетового в сочетании с золотой втиркой, рисунками, акцентами на одном-двух пальцах – еще один вариант маникюра к Новому году, который непременно понравится тигру и поднимет настроение любой моднице. Особенно красиво такой маникюр смотрится на острых и миндалевидных ногтях. Отметим, что этот цвет "богат" сам по себе, поэтому даже без дополнительного декора он будет выглядеть достойно.

Зеленый

Зеленый цвет в маникюре уже который сезон подряд не теряет своей актуальности, а в новогоднюю ночь насыщенно или темно-зеленое покрытие ногтей станут отличным завершением праздничного образа. Как любой темный цвет, зеленый "любит" соединение с золотом и серебром. Хороший вариант покрытия – "майский жук" или эффект "кошачий глаз". Такой маникюр не требует дополнительных элементов и смотрится более чем самодостаточно.

Бордовый

Бордовый, все оттенки винного и темно-красный – традиционные цвета для вечеринки, и новогодние праздники – лучшее время пощеголять красивым маникюром, который не только смотрится роскошно, но и придает легкий оттенок страсти и дерзости.

Нюдовая классика

Нейтральный цвет ногтей или классический френч не останутся в стороне, поскольку с таким маникюром можно спокойно ходить еще несколько недель после праздников, благодаря его актуальности и универсальности. Лоска такому маникюру добавит декор золотой фольгой, стразами или полосками, а новогоднего настроения – тематические рисунки.

Белый

Новый год – это, прежде всего, снег и снежинки. Поэтому если его не окажется на улице, что не удивительно для наших широт, то хотя бы на ногтях этот цвет будет смотреться прекрасно в сочетании со светлыми нарядами. Белое покрытие дает предостаточно простора для творчества и допускает любой декор и рисунки.

Золотой

Золотой – априори цвет праздника и роскоши. Блеск новогодних гирлянд, игрушек, бенгальских огней усилят эффект от маникюра и подчеркнут его красоту. Самым идеальным вариантом золотого новогоднего маникюра станет втирка, которая придаст ногтям вид настоящего золота.

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