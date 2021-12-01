Тренды зимы 2021-22. Самые популярные цвета маникюра на Новый год
Удачно подобранный маникюр не только поднимет настроение на Новый год, но и поможет привлечь в жизнь удачу и везение.
В преддверии грядущих праздников самое время позаботиться о том, в каком наряде и образе встретить Новый год, чтобы он был благосклонным и богатым на удачу. Маникюр – не исключение, и правильно подобранный цвет не только дополнит общий ансамбль, но и станет еще одним способом намекнуть Голубому водяному тигру, что вы готовы дружить. Фокус прислушался к мнениям стилистов и составил перечень цветов, которые лучше всего подойдут для новогоднего маникюра.
Голубой
Поскольку, как уже говорилось, грядет год Голубого водяного тигра, голубой цвет будет отличным вариантом для его встречи. Глянцевое или матовое покрытие, с рисунком и без, на длинные и короткие ногти – этот цвет прекрасно выглядит в любом случае. Роскоши такому маникюру добавит золотой рисунок или декор золотой фольгой, блестками, мелкими кристаллами, ненавязчивые рисунки.
Синий
Благородный синий и все его оттенки вплоть до темно-синего и фиолетового в сочетании с золотой втиркой, рисунками, акцентами на одном-двух пальцах – еще один вариант маникюра к Новому году, который непременно понравится тигру и поднимет настроение любой моднице. Особенно красиво такой маникюр смотрится на острых и миндалевидных ногтях. Отметим, что этот цвет "богат" сам по себе, поэтому даже без дополнительного декора он будет выглядеть достойно.
Зеленый
Зеленый цвет в маникюре уже который сезон подряд не теряет своей актуальности, а в новогоднюю ночь насыщенно или темно-зеленое покрытие ногтей станут отличным завершением праздничного образа. Как любой темный цвет, зеленый "любит" соединение с золотом и серебром. Хороший вариант покрытия – "майский жук" или эффект "кошачий глаз". Такой маникюр не требует дополнительных элементов и смотрится более чем самодостаточно.
Бордовый
Бордовый, все оттенки винного и темно-красный – традиционные цвета для вечеринки, и новогодние праздники – лучшее время пощеголять красивым маникюром, который не только смотрится роскошно, но и придает легкий оттенок страсти и дерзости.
Нюдовая классика
Нейтральный цвет ногтей или классический френч не останутся в стороне, поскольку с таким маникюром можно спокойно ходить еще несколько недель после праздников, благодаря его актуальности и универсальности. Лоска такому маникюру добавит декор золотой фольгой, стразами или полосками, а новогоднего настроения – тематические рисунки.
Белый
Новый год – это, прежде всего, снег и снежинки. Поэтому если его не окажется на улице, что не удивительно для наших широт, то хотя бы на ногтях этот цвет будет смотреться прекрасно в сочетании со светлыми нарядами. Белое покрытие дает предостаточно простора для творчества и допускает любой декор и рисунки.
Золотой
Золотой – априори цвет праздника и роскоши. Блеск новогодних гирлянд, игрушек, бенгальских огней усилят эффект от маникюра и подчеркнут его красоту. Самым идеальным вариантом золотого новогоднего маникюра станет втирка, которая придаст ногтям вид настоящего золота.
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