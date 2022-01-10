Тренди манікюру 2022. Топ-6 ідей для гострих нігтів

Власниці довгих нігтів можуть дозволити собі будь-який манікюр. Головне – визначитися з формою та дизайном.

Довгі здорові та доглянуті нігті – мрія не лише багатьох жінок і дівчат, а й справжній скарб для майстра манікюру, оскільки дозволяють створити на них цілі витвори мистецтва. Фокус зібрав найцікавіші ідеї манікюру, які якнайкраще підійдуть для тих, хто може похвалитися довгими нігтиками.

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Перед походом до манікюрного кабінету варто врахувати кілька факторів, які допоможуть зробити вибір на користь якісного, доречного та актуального покриття.

Форма нігтів

Форма нігтів відіграє чи не головну роль. Наразі найбільш актуальними є мигдалеподібна, квадратна з чіткими або закругленими краями, а також гостра. Проте майстри все ж таки радять робити вибір на користь більш жіночної форми.

Квадратні нігті ідеально виглядають на довгих та тонких пальцях. Вони візуально їх витягують. Якщо зробити квадрат на пальцях середньої або короткої довжини, пензель виглядатиме непропорційно. А ось квадрат із заокругленими краями – оптимальний для широких нігтів. Він подовжує пальці, а закруглені краї роблять його практичнішим.

Найбільш універсальними для довгих нігтів є овальна або мигдалеподібна форми, які виглядають актуально на пальцях будь-якої довжини та товщини.

А ось стилет (загострені у формі м'якого трикутника нігті) цього сезону менш популярний. Це не дуже зручно в повсякденному житті і часто виглядає вульгарно.

Класика на кожен день

Довгі нігті дуже ефектно виглядають в однотонному покритті нейтральних відтінків: білий, бежевий, світло-сірий або рожевий колір. Пастельна гама актуальна будь-якої пори року і підходить як під повсякденний образ, так і під наряди для урочистих заходів.

У холодну пору багато хто використовує темні кольори в манікюрі, проте їх може бути цілком достатньо і як акцент у вигляді одного-двох нігтів насиченого кольору або ж малюнка.

Градієнт

Перехід кольору дуже ефектно виглядає на довгих нігтях, особливо якщо це мигдалеподібна форма. Градієнт у нейтральних відтінках залишається серед найпопулярніших уже не перший сезон. Його родзинкою стане мінімалістичний декор стразами чи фольгою або непомітний малюнок.

Геометрія

Геометричні малюнки (лінії, смуги, ромби або трикутники) найкраще підійдуть тим модницям, які не люблять великі та складні малюнки. Такий манікюр дуже доречний у діловому стилі.

Дуже гармонійно геометрія виглядає з темною насиченою базою, яка стане своєрідним полотном для манікюрного шедевру.

У декорі можна використовувати глітер, блискітки, стрази, фольгу, пластівці юкі, створюючи найхимерніші комбінації ліній та кольорів.

Френч

Жодний інший манікюр не виглядає так ефектно на довгих нігтях будь-якої форми, як класичний або кольоровий френч. Достатня поверхня дозволяє зробити як базове покриття, так і створити на нігтях цілий твір із використанням контрастних кольорів, різнокольорових лаків для краю нігтя, а також різноманітних способів його оформлення (стразів, вензелів, малюнків). Дуже популярний акцентний френч.

Написи

Написи можуть дозволити собі володарки довгих нігтів, і саме на таких вони виглядатимуть найбільш доречно. Написи можуть бути як частиною акцентного манікюру, так і нанесені на базу контрастним кольором. Головне, щоб її можна було прочитати. Для додаткового оформлення можна використовувати фольговані вставки або блискітки. Такі деталі завжди надають манікюру особливої розкоші.

Кракелюр

Ще один привілей, який можна дозволити тим, хто має довгі нігті – кракелюр. Він виглядає незвично і нагадує потріскану фарбу або павутину, але в цьому і криється його неповторний шарм. Як основа використовуються контрастні кольори лаку, які підкреслюють розломи. Однак, роблячи такий манікюр, варто зазначити, що він підходить під повсякденні та святкові образи. Проте недоречний із суворим дрескодом.

І насамкінець – найкращі ідеї манікюру на довгі нігті в одній добірці.

Нагадаємо варіанти манікюру на найближчі місяці, а також який манікюр більше не модний.