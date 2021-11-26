Модні тренди зими 2021–22. Топ-5 актуальних рішень манікюру

Саме час визначитися, яка ідея з запропонованих стане лідером наступного сезону.

Незважаючи на те, що до кінця року ще місяць, експерти сфери краси вже роблять ставки на те, які зачіски, макіяж, засоби догляду будуть популярні наступного року. Манікюр не став винятком, оскільки він — завершальний акцент будь-якого образу. Фокус зібрав найцікавіші ідеї, про які говорять стилісти.

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Ставка на натуральність

Блискучий манікюр нейтральних відтінків, популярний цього сезону, нікуди не подінеться й наступного року, оскільки є універсальним, практичним і пасує під будь-який образ: чи то діловий ансамбль, чи то повсякденний одяг. Доглянуті нігті, вкриті тонким шаром максимально наближеного до кольору шкіри тону – вічна класика.

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Оригінальний френч

Крім класичного та кольорового френчу, в моді буде ще один варіант цього манікюру – хвилястий френч. Для того, щоб він мав акуратний вигляд, варто заздалегідь подбати про хорошого майстра, який створить на нігтях справжній витвір мистецтва.

Хай живе мінімалізм

На зміну складному манікюру з химерними малюнками, хитромудрим декором і нереальних кольорів приходить покриття з мінімальною кількістю малюнків. Маленький, але помітний акцент на нігтях із нюдовим покриттям створять мініатюрні малюнки у вигляді точок, сердець або тонких, ледь помітних ліній.

Тваринний принт

Леопардовий, тигровий, а-ля жирафи будуть дуже модними принтами наступного року. Два перші особливо актуальні з огляду на те, що ми вступаємо в рік Блакитного водяного тигра. Можна створювати такий малюнок на всіх нігтях, а можна робити акцентний манікюр, змішуючи однотонне покриття з принтом на нейтральній основі на одному-двох нігтях.

Вибух кольору

Любителям яскравих кольорів не варто впадати у відчай, оскільки їхня популярність у манікюрі нікуди не подінеться, і модниці зможуть хизуватися манікюром у найрізноманітніших відтінках, які зроблять ваші нігті помітними, піднімуть настрій і привнесуть яскравості навіть у сірий день.

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