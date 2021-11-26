Модные тренды зимы 2021-22. Топ-5 актуальных решений маникюра

Самое время определиться для себя, какая идея из предложенных станет фаворитом следующего сезона.

Несмотря на то, что до конца года еще месяц, эксперты сферы красоты уже делают ставки на то, какие прически, макияж, средства по уходу будут популярны в следующем году. Маникюр не стал исключением, поскольку он является завершающим акцентом любого образа. Фокус собрал самые интересные идеи, о которых говорят стилисты.

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Ставка на натуральность

Блестящий маникюр нейтральных оттенков, популярный в этом сезоне, никуда не денется и в следующем году, поскольку является универсальным, практичным и подходит под любой образ: будь-то деловой ансамбль или же повседневная одежда. Ухоженные ногти, покрытые тонким слоем максимально приближенного к цвету кожи тона – вечная классика.

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Оригинальный френч

Помимо классического и цветного френча, в моде будет еще один вариант этого маникюра – волнистый френч. Для того, чтобы он выглядел аккуратно, стоит заранее позаботиться о хорошем мастере, который создаст на ногтях настоящее произведение искусства.

Да здравствует минимализм

На смену сложному маникюру с вычурными рисунками, замысловатым декором и самых нереальных цветов приходит покрытие с минимальным количеством рисунков. Маленький. Но заметный акцент на ногтях с нюдовым покрытием создадут миниатюрные рисунки в виде точек, сердечек или тонких, едва заметных линий.

Животный принт

Леопардовый, тигровый, а-ля жираф будут очень модными принтами в следующем году. Два первых особенно актуальны, учитывая, что мы вступаем в год Голубого водяного тигра. Можно создавать такой рисунок на всех ногтях, а можно делать и акцентный маникюр, смешивая однотонное покрытие с принтом на нейтральной основе на одном-двух ногтях.

Взрыв цвета

Любителям ярких красок не стоит отчаиваться, поскольку их популярность в маникюре никуда не денется, и модницы смогут щеголять с маникюром в самых разнообразных оттенках, которые сделают ваши ногти заметными, поднимут настроение и привнесут яркости даже в серый день.

Ранее мы писали о том, что в моду возвращаются "голые" ногти, и назвали пять причин, почему это происходит.