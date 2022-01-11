Тату-манікюр. Що потрібно знати про новий тренд у нігтьовому дизайні 2022

Татуювання на нігтях стали альтернативою трудомістким та витратним за часом малюнком.

Нейл-індустрія не стоїть на місці і пропонує модницям нові і подекуди несподівані варіанти для декору нігтів, щоб на виході отримати манікюр мрії. Одна з останніх фішок серед майстрів нігтьової естетики – татуювання на нігтях. Що це таке, розбирався Фокус.

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Що являють собою тату для нігтів

Татуювання для нігтів – це спеціальна водостійка плівка на паперовій основі. Якщо проводити аналогії, вона дуже схожа на перевідні картинки. Принцип нанесення, до речі, дуже подібний. Якщо перевідну картинку потрібно було спочатку замочити в теплій воді і потім прикладати до шкіри, то з тату для нігтів — схожа історія. Плівку прикладають до нігтя, раніше вкритого базою або гель-лаком. Малюнок, що вийшов таким чином, закріплюють топ-лаком.

Тату для нігтів можуть бути у вигляді малюнків, геометричних фігур, написів або окремих літер. Як правило, найчастіше вони чорні, тому вимагають прозорої чи світлої бази. Проте є тату в золотому кольорі, який добре виглядає на темній основі.

[ + – ] Ідеальний манікюр з тату

Переваги тату для нігтів

Головна перевага татуювань для нігтів — можливість створення чіткого і деталізованого малюнка, який не завжди виходить зробити за допомогою звичайного пензлика навіть досвідченим майстрам.

Економія часу. Нанесення татуювань займає набагато менше часу, ніж малювання, що також є істотним плюсом для зайнятих дівчат та жінок.

Знімається тату-манікюр так само, як і звичайний гель-лак, тобто апаратом. Якщо ж як основа використаний простий лак, зняти його можна в домашніх умовах за допомогою традиційних засобів.

Татуювання особливо ефектно виглядають на довгих нігтях, надаючи їм ще більш зухвалого вигляду. Однак, і для власниць скромніших нігтів є чимало хороших варіантів.

[ + – ] Татуювання дають можливість створити навіть найвитонченіший малюнок

Кольорові тату для нігтів

Кольорові тату варто наносити на нігті зі світлою або нейтральною базою, щоб не загубився колір малюнка. Також придатним "полотном" стануть пастельні тони.

[ + – ] Кольорові тату найкраще виглядають на щільній світлій основі Фото: Instagram

Тату на довгі нігті

Тату у вигляді стебла троянди або розсипу кольорів, вертикальних написів та інших елементів ефектно виглядають на білих та нейтральних нігтях, а також на матовій основі.

Французький манікюр з татуюванням

Татуювання, зроблені поверх французького манікюру, додадуть йому новизни, і таке покриття виглядатиме дуже незвично та цікаво.

[ + – ] Французький манікюр з татуюванням Фото: Instagram

Зазначимо, що в США пішли ще далі і почали бити справжні татуювання на нігтьових пластинах. Автори ідеї – Ембі Степлтон, фешн-консультант дизайнера Ріка Овенса, та її знайомий татуювальник Крістіан Бойнд. Вони навіть створили у Нью-Йорку салон Needle Nails, а фото робіт публікують у мережі.

Спеціальною фарбою для тату, яка не проникає глибоко всередину нігтя, малюють зображення. Завдяки слабкій силі ударів, фарба не проникає глибоко в ніготь, а залишається на його поверхні. Таке татуювання може триматися до пів року, доки нігтьова пластина не відросте.

[ + – ] Так виглядає справжнє татуювання на нігтях

Автори стверджують, що тату зовсім не шкодить нігтям на відміну від того ж шеллаку і гель-лаку, які хоч і виглядають красивими, але після їх тривалого використання та зняття за допомогою апарату нігтьова пластина розшаровується, стоншується і швидше ламається.

Нагадаємо найкращі ідеї манікюру для довгих нігтів.