Звездный маникюр 2022. Кьяра Ферраньи показала "лучезарный" дизайн ногтей

Такой маникюр станет украшением не только повседневного образа. но и станет отличным вариантом для похода на вечеринку или на свидание.

Маникюр с использованием глиттера никогда не выходит из моды, и чаще его делаеют акцентнымЮ покрывая блестящими частичками один или два ногтя. Однако не менее эффектно он смотрится и на всех ногтях. Такое покрытие придает образу яркости и праздничности, что наглядно продемонстрировала одна из самых известных фэшн-блогеров и моделей итальянка Кьяра Ферраньи, у которой в Instagram почти 26 миллионов подписчиков.

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Кьяра показала пользователям покрытие розового цвета с эффектом "звездный свет". На ее длинных миндалевидных ногтях такой маникюр выглядит повседневно нарядным. Яркий увет контрастирует с бриллиантовыми кольцами на ее пальцах, а при дневном свете переливается и создает эффект сияния.

[ + – ] У Кьяры – покрытие глиттером цвета "Розовый звездный"

Такой маникюр будет отличным решением для вечеринки, свидания или торжественного мероприятия, но в то же время вполне дополняет streetstyle-образ, являясь его ярким акцентом.

Глиттер, использованный для покрытия ногтей Кьяры, отличается от классических блесток размером частичек. Он более крупный, имеет несколько вариантов помола и представлен даже в фольгированном варианте, являясь альтернативой плоским стразам.

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