Кейт Миддлтон в пальто самого модного оттенка и платье миди приехала в больницу (фото)

Герцогиня Кембриджская выбрала для визита в медучреждение ансамбль в теплых тонах цвета какао.

40-летняя жена принца Уильяма Кейт Миддлтон вернулась к исполнению своих обязанностей как члена королевской семьи после рождественских каникул и после посещения вместе с мужем Музея подкидышей в Лондоне посетила Clitheroe Community Hospital в Ланкашире, сообщает Hello.

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Герцоги Кембриджские приехали в больницу, чтобы узнать о проблемах, с которыми сталкиваются медицинские работники в сельской местности перед лицом пандемии, и понять, как NHS Charities Together поддерживает психическое здоровье передовой рабочей силы. Кейт и Уильям стали покровителями NHS Charities Together в декабре 2020 года.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Мидлтон в больнице Клитеро в Ланкашире

На встрече с медработниками герцогиня Кэтрин выглядела безупречно в очень теплом ансамбле в модных коричневых цветах. Она надела трикотажное платье миди цвета какао от Iris and Ink, замшевые сапоги на каблуке в тон ему, а сверху накинула пальто цвета кэмел из кашемировой шерсти из лимитированной коллекции Massimo Dutti. Ранее Кейт уже неоднократно появлялась в нем на публике.

Во время визита, кроме общения с персоналом больницы Клитеро, врачами общей практики, медсестрами и другими людьми, работающими в местном сообществе противостоящими пандемии, герцоги познакомились и с четырехлапыми помощниками. Собаки-терапевты, 6-летний Джаспер и 10-недельный щенок кокапу Альфи, который является новичком в команде, помогали сотрудникам медучреждения и пациентам пережить самые сложные дни и загруженные смены. Кейт даже взяла Альфи на руки, сказав, что он очень милый, после чего вернула его персоналу с улыбкой. Малыш, кстати, успел лизнуть в щеку и будущего короля Великобритании.

[ + – ] Знакомство с новичком госпитальной команды

"Наша собака будет очень расстроена. Она спросит: "Где ты была?" – пошутила герцогиня.

В 2020 году брат Кейт Джеймс Миддлтон подарил семье сестры восьмимесячного спаниеля. До сих пор пол собаки был неизвестен, но герцогиня раскрыла эту деталь во время визита в Ланканшир сказав, что это девочка. Однако имя щенка до сих пор остается загадкой.

Известно, что Кембриджи любят собак и ранее у них был английский кокер-спаниель по кличке Лупо, который умер в ноябре 2020 года.