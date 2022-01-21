Кейт Міддлтон у пальті наймоднішого відтінку та сукні міді приїхала до лікарні (фото)

Герцогиня Кембриджська обрала для візиту до медзакладу ансамбль у теплих тонах какао.

40-річна дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон повернулася до виконання своїх обов'язків як члена королівської родини після різдвяних канікул і після відвідування разом із чоловіком Музею підкидьків у Лондоні відвідала Clitheroe Community Hospital у Ланкаширі, повідомляє Hello.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Кембриджські герцоги приїхали до лікарні, щоб дізнатися про проблеми, з якими стикаються медичні працівники в сільській місцевості перед пандемією, і зрозуміти, як NHS Charities Together підтримує психічне здоров'я передової робочої сили. Кейт та Вільям стали покровителями NHS Charities Together у грудні 2020 року.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон у лікарні Клітеро у Ланкаширі

На зустрічі з медпрацівниками герцогиня Кетрін мала бездоганний вигляд у дуже теплому ансамблі в модних коричневих кольорах. Вона одягла трикотажну сукню міді кольору какао від Iris and Ink, замшеві чоботи на підборах у тон до неї, а зверху накинула пальто кольору кемел із кашемірової шерсті з лімітованої колекції Massimo Dutti. Раніше Кейт вже неодноразово з'являлася в ньому на публіці.

Під час візиту, окрім спілкування з персоналом лікарні Клітеро, лікарями загальної практики, медсестрами та іншими людьми, які працюють у місцевій спільноті, що протистоїть пандемії, герцоги познайомилися і з чотирилапими помічниками. Собаки-терапевти, 6-річний Джаспер та 10-тижневе щеня кокапу Альфі, яке є новачком у команді, допомагали співробітникам медустанови та пацієнтам пережити найскладніші дні та завантажені зміни. Кейт навіть взяла Альфі на руки, сказавши, що він дуже милий, після чого повернула його персоналу з посмішкою. Малюк, до речі, встиг лизнути щоку і майбутнього короля Великої Британії.

[ + – ] Знайомство з новачком госпітальної команди

"Наш собака буде дуже засмучений. Він запитає: "Де ти була?" — пожартувала герцогиня.

У 2020 році брат Кейт Джеймс Міддлтон подарував сім'ї сестри восьмимісячного спанієля. Досі стать собаки була невідома, але герцогиня розкрила цю деталь під час візиту до Ланканшира, сказавши, що це дівчинка. Проте ім'я щеняти досі залишається загадкою.

Відомо, що Кембриджі люблять собак і раніше в них був англійський кокер-спанієль на прізвисько Лупо, який помер у листопаді 2020 року.