Поповнення в королівському сімействі: брат Кейт Міддлтон подарував сестрі цуценя (фото, відео)

Восьмимісячний вихованець підкорив серця герцогів Кембриджських.

33-річний брат герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон зробив своїй сестрі незабутній подарунок — чорне цуценя кокер-спанієля, передає The Daily Mail. Незважаючи на те, що новий вихованець в королівській родині з'явився ще минулого року, преса повідомляє про це тільки зараз.

У листопаді 2020 року в родині Кейт і Вільям помер їх дев'ятирічний чорний англійський кокер-спанієль Лупо, який протягом дев'яти років був "серцем сім'ї", і це стало великим горем для герцогів та їхніх трьох дітей. Коли в мережі з'явився пост про смерть тварини, користувачі написали сотні тисяч коментарів, висловлюючи співчуття.

Лупо з'явився в родині Кейт і Вільяма в 2011 році. Його подарував сестрі й зятю на весілля Джеймс Міддлтон. Зазначається, що його собака Елла народила кілька цуценят у 2011 році. З виводку брат Кетрін залишив дівчинку на ім'я Луна, а Лупо вирушив жити в будинок герцогів.

Він часто був присутній на сімейних фото подружжя, зокрема на фотографії Кейт, яка обіймає маленького принца Джорджа в 2013 році. Вільям тоді заявив: "Мої пріоритети — Кетрін, а тепер і маленький Джордж", а потім додав "і Лупо".

Крім того, письменниця Еббі Кінг навіть представила розповідь "Пригоди королівської собаки: Лупо і Секрети Віндзорського замку". Головними героями стали принц Джордж і власне пес.

Улітку 2020 року собака Луна привела сімох цуценят, один з яких не вижив. Джеймс та його 31-річна наречена Алізе Тевенет розмістили в Instagram свої фотографії із шістьма цуценятами, іншими його спаніелями Еллою, Інкою, Луною та Зулу, а також золотистим ретривером Мейбл.

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Брат вирішив знову порадувати Кейт, подарувавши сестрі цуценя — точну копію Лупо. Тим більше, що в той час старий пес герцогів вже хворів, і Джеймс сподівався, що присутність поруч цуценяти допоможе Лупо знову повернутися до життя.

Зараз, пише преса, уся королівська родина в захваті від восьмимісячного вихованця. Як назвали собаку невідомо, також досі немає і знімків із новим улюбленцем.

Нагадаємо, Кейт розповіла, що під час карантину опанувала нову професію. Вона почала підстригати волосся своїх трьох дітей. Щоправда, семирічний Джордж, п'ятирічна Шарлотта й дворічний Луї поки що не в захваті від нового захоплення їхньої матері.