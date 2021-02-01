Пополнение в королевском семействе: брат Кейт Миддлтон подарил сестре щенка (фото, видео)

Восьмимесячный питомец покорил сердца герцогов Кембриджских.

33-летний брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон сделал своей сестре незабываемый подарок – черного щенка кокер-спаниеля, передает The Daily Mail. Несмотря на то, что новый питомец в королевской семье появился еще в прошлом году, пресса сообщает об этом только сейчас.

В ноябре 2020 года в семье Кейт и Уильям умер их девятилетний черный английский кокер-спаниель Лупо, который на протяжении девяти лет был "сердцем семьи", и это стало большим горем для герцогов и их троих детей. Когда в сети появился пост о смерти животного, пользователи написали сотни тысяч комментариев, выражая соболезнования.

Лупо появился в семье Кейт и Уильяма в 2011 году. Его подарил сестре и зятю на свадьбу Джеймс Миддлтон. Отмечается, что его собака Элла родила несколько щенков в 2011 году. Из помета брат Кэтрин оставил девочку по имени Луна, а Лупо отправился жить в дом герцогов.

Он часто присутствовал на семейных фото четы, в том числе на фотографии Кейт, обнимающей маленького принца Джорджа в 2013 году. Уильям тогда заявил: "Мои приоритеты — Кэтрин, а теперь и маленький Джордж", а затем добавил "и Лупо".

Более того, писательница Эби Кинг даже представила рассказ "Приключения королевской собаки: Лупо и Секреты Виндзорского замка". Главными героями стали принц Джордж и собственно сам пес.

Летом 2020 года собака Луна привела семерых щенков, один из которых не выжил. Джеймс и его 31-летняя невеста Ализе Тевенет разместили в Instagram свои фотографии с шестью щенками, другими его спаниелями Эллой, Инкой, Луной и Зулу, а также золотистым ретривером Мейбл.

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Брат решил снова порадовать Кейт, подарив сестре щенка – точную копию Лупо. Тем более, что в то время старый пес герцогов уже болел, и Джеймс надеялся, что присутствие рядом щенка поможет Лупо снова вернуться к жизни.

Сейчас, пишет пресса, вся королевская семья в восторге от восьмимесячного питомца. Как назвали собаку, неизвестно, как до сих пор нет и снимков с новым любимцем.

Напомним, Кейт рассказала, что во время карантина освоила новую профессию. Она стала стричь своих троих детей. Правда, семилетний Джордж, пятилетняя Шарлотта и двухлетний Луи пока что не в восторге от нового увлечения их матери.