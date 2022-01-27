Модные тренды зимы 2022. С чем носить базовый черный пуховик

Стильный пуховик оверсайз А-силуэта или прямого кроя в этом сезоне на пике популярности.

Черный пуховик остается одной из самых популярных позиций в зимнем гардеробе подавляющего большинства девушек и женщин, несмотря на то, что многие стилисты считают его устаревшим и мрачноватым для и без того серых зимних дней. Однако его универсальность и практичность превалируют над критикой, и он продолжает оставаться на вершине. С чем же носить черный пуховик, чтобы всегда выглядеть интересно и стильно?

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Короткий черный пуховик

Эту модель чаще всего выбирают невысокие девушки, поскольку он не "крадет" рост, однако и более высокие с удовольствием носят эту модель. В сезоне зима 2022 наиболее популярны пуховики из черной эко-кожи. Под них рекомендуется носить джинсы, длинные юбки или платья, а из обуви – ботинки со шнуровкой, кроссовки, обувь на массивной подошве. В качестве верха под пуховик стилисты советуют выбирать водолазки или свитшоты. Однако и обычный тонкий свитер тоже вполне подойдет.

[ + – ] Идеальный вариант образа с черным коротким пуховиком

Длинный черный пуховик

Эта модель не только универсальная, но и очень практичная, поскольку позволяет защитить максимум тела от холода и пронзительного ветра. Лучше всего он будет смотреться с базовыми джинсами или спортивными костюмами и массивными ботинками. Верх тот же, что и в случае с короткими пуховиками – водолазки, свитшоты, толстовки. Особенно эффектно многослойность будет выглядеть, если вы наденете пуховик оверсайз.

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Какую обувь подобрать под черный пуховик

Как уже упоминалось выше, лучше всего с пуховиком смотрятся массивные ботинки на толстой платформе, больше напоминающие мужскую обувь, а также грубые кроссовки. К месту будут высокая шнуровка, металлические детали, кожа или замша.

Если же образ не повседневный, а более нарядный, то тогда ботинки лучше заменить ботфортами-чулками в тон, ботильонами на низком квадратном каблуке, ботинками-челси и другими вариантами более женственной обуви.

Головной убор под черный пуховик

Для повседневного образа под черный пуховик лучше всего подойдут базовые минималистичные шапки простого кроя без фурнитуры и излишнего декора. Цвет их тоже должен быть либо в тон пуховику, либо пастельных оттенков. Для более спортивного стиля можно выбрать бейсболку, а для более женственного – кепи или панаму.

Аксессуары и пуховик

Правильно подобрать аксессуары под объемный пуховик – не самая простая задача. Лучше всего в таком аутфите будут смотреться объемные шарфы и снуды крупной вязки. Для контраста лучше подбирать модели пастельных цветов. Забудьте о миниатюрных сумочках и выбирайте сумки среднего и большого размера из натуральной или искусственной кожи, ткани, меха. Что касается перчаток, то стоит присмотреться к практичным замшевым моделям.

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