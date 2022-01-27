Модні тренди зими 2022 року. З чим носити базовий чорний пуховик

Стильний пуховик оверсайз А-силуету або прямого крою цього сезону на піку популярності.

Чорний пуховик залишається однією з найпопулярніших позицій у зимовому гардеробі переважної більшості дівчат і жінок, незважаючи на те, що багато стилістів вважають його застарілим і похмурим для сірих зимових днів. Проте його універсальність і практичність переважають над критикою, і він продовжує залишатися на вершині. З чим же носити чорний пуховик, щоб завжди виглядати цікаво та стильно?

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Короткий чорний пуховик

Цю модель найчастіше вибирають невисокі дівчата, оскільки він не "краде" зріст, однак і вищі із задоволенням носять цю модель. У сезоні зима 2022 року найбільш популярні пуховики з чорної еко-шкіри. Під них рекомендується носити джинси, довгі спідниці чи сукні, та якщо з взуття — черевики зі шнурівкою, кросівки, взуття на масивній підошві. Як верх під пуховик стилісти радять вибирати водолазки або світшоти. Однак і звичайний тонкий светр також цілком підійде.

[ + – ] Ідеальний варіант образу з чорним коротким пуховиком

Довгий чорний пуховик

Ця модель не тільки універсальна, але й дуже практична, оскільки дозволяє захистити максимум тіла від холоду та пронизливого вітру. Найкраще він буде виглядати з базовими джинсами або спортивними костюмами та масивними черевиками. Верх той же, що й у випадку з короткими пуховиками — водолазки, світшоти, толстовки. Особливо ефектно багатошаровість виглядатиме, якщо ви одягнете пуховик оверсайз.

[ + – ] Варіант ансамблю з чорним довгим пуховиком оверсайз

Яке взуття підібрати під чорний пуховик

Як уже згадувалося вище, найкраще з пуховиком виглядають масивні черевики на товстій платформі, що більше нагадують чоловіче взуття, а також грубі кросівки. Також личитимуть високі шнурівки, металеві деталі, шкіра або замша.

Якщо ж образ не повсякденний, а більш ошатний, то тоді черевики краще замінити ботфортами-панчохами в тон, ботильйонами на низькому квадратному підборі, черевиками-челсі й іншими варіантами жіночного взуття.

Головний убір під чорний пуховик

Для повсякденного образу під чорний пуховик краще підійдуть базові мінімалістичні шапки простого крою без фурнітури та зайвого декору. Колір їх теж має бути або в тон пуховика, або пастельних відтінків. Для більш спортивного стилю можна вибрати бейсболку, а для жіночного — кепі або панаму.

Аксесуари та пуховик

Правильно підібрати аксесуари під об'ємний пуховик — не найпростіше завдання. Найкраще в такому аутфіті виглядатимуть об'ємні шарфи і снуди великої в'язки. Для розмаїття краще підбирати моделі пастельних кольорів. Забудьте про мініатюрні сумочки і вибирайте сумки середнього та великого розміру з натуральної чи штучної шкіри, тканини, хутра. Що стосується рукавичок, то варто придивитися до практичних замшевих моделей.

Які 10 речей необхідні у вашому гардеробі для холодних днів.