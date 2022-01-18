Модні тренди зими 2022. Які 10 речей необхідні в гардеробі
Наявність цих речей допоможе пережити холод з максимальним комфортом.
Попри те, що зима вже переступила екватор, попереду найхолодніші дні, які, як правило, припадають на кінець січня та лютий. А це означає, що до них потрібно підходити у всеозброєнні та мати теплі речі на випадок міцних морозів. Що ж не завадить мати в гардеробі найближчими тижнями?
Капор
Цей головний убір, що знову повернувся в моду, – не тільки стильна річ, але й чудово захищає голову та шию від холоду. Кашеміровий, в'язаний, на флісі, він чудово зігріє і покаже, що його господиня "на стилі", оскільки він дуже модний серед модних блогерів Instagram.
Трикотажний костюм
Теплий костюм з трикотажу затишних бежевих відтінків або традиційно темний (для любителів практичності та класики) – незамінна річ у зимовому гардеробі. Кардиган у парі зі штанами буде гарним варіантом для виходу на вулицю. Щоправда, без верхнього одягу не обійтись.
Дублянка
Дублянка, натуральна або з екоматеріалів – тепла та стильна альтернатива пуховикам, яка підходить під усе, починаючи від спортивних костюмів та закінчуючи елегантними сукнями і довгими спідницями. Цього сезону стилісти пропонують безліч варіантів цього предмету верхнього одягу. Тому навіть найвимогливіші модниці зможуть знайти щось для себе.
Рукавички
У морози без рукавичок не обійтись. Вибір величезний, оскільки в моді як "бабусині" в'язані рукавиці, так і елегантні рукавички з кашеміру, шкіри, замші. Стилісти рекомендують вибирати яскраві відтінки, щоб додати фарб навіть найбільш похмурому дню.
Яскравий жакет
Зима іноді все ж таки балує плюсовою температурою в наших широтах, тому не буде зайвим мати в запасі вовняний жакет. Бажано – яскравих кольорів.
Дута жилетка
Ця річ більш ніж універсальна. У холодну морозну погоду вона чудово підійде під пальто або пуховик оверсайз, додатково зігріваючи, а навесні стане окремим предметом гардеробу.
Светр на блискавці
Светр з високим коміром на блискавці – ще один необхідний предмет у гардеробі, оскільки його можна одягнути як на водолазку чи тонкий светр, так і носити окремо.
Дуті чоботи
Дуті чоботи яскравих забарвлень — хіт цієї зими, тому не зайвим буде мати парочку модного взуття в запасі.
Хутряна шапка чи панама
Хутряні панами вже не перший сезон на піку моди, а найвідоміші представниці шоу-бізнесу із задоволенням носять хутряні панами від українського дизайнера Руслана Багінського. Це не тільки стильно, а й тепло та практично.
Хутряна сумочка
Тренд сезону – хутряна невелика сумочка, у яку помістяться телефон, гроші та навушники. Ще Дженніфер Лопес показувала, з чим носити цей аксесуар. Також він спостерігається в гардеробах багатьох Instagram-знаменитостей.