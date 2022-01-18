Модні тренди зими 2022. Які 10 речей необхідні в гардеробі

Наявність цих речей допоможе пережити холод з максимальним комфортом.

Попри те, що зима вже переступила екватор, попереду найхолодніші дні, які, як правило, припадають на кінець січня та лютий. А це означає, що до них потрібно підходити у всеозброєнні та мати теплі речі на випадок міцних морозів. Що ж не завадить мати в гардеробі найближчими тижнями?

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Капор

Цей головний убір, що знову повернувся в моду, – не тільки стильна річ, але й чудово захищає голову та шию від холоду. Кашеміровий, в'язаний, на флісі, він чудово зігріє і покаже, що його господиня "на стилі", оскільки він дуже модний серед модних блогерів Instagram.

[ + – ] Капор — річ, яка зігріває і голову, і шию

Трикотажний костюм

Теплий костюм з трикотажу затишних бежевих відтінків або традиційно темний (для любителів практичності та класики) – незамінна річ у зимовому гардеробі. Кардиган у парі зі штанами буде гарним варіантом для виходу на вулицю. Щоправда, без верхнього одягу не обійтись.

[ + – ] Трикотажний костюм

Дублянка

Дублянка, натуральна або з екоматеріалів – тепла та стильна альтернатива пуховикам, яка підходить під усе, починаючи від спортивних костюмів та закінчуючи елегантними сукнями і довгими спідницями. Цього сезону стилісти пропонують безліч варіантів цього предмету верхнього одягу. Тому навіть найвимогливіші модниці зможуть знайти щось для себе.

[ + – ] Дублянка — незамінна річ у сильні морози

Рукавички

У морози без рукавичок не обійтись. Вибір величезний, оскільки в моді як "бабусині" в'язані рукавиці, так і елегантні рукавички з кашеміру, шкіри, замші. Стилісти рекомендують вибирати яскраві відтінки, щоб додати фарб навіть найбільш похмурому дню.

[ + – ] Затишні яскраві рукавички стануть акцентом у зимовому образі

Яскравий жакет

Зима іноді все ж таки балує плюсовою температурою в наших широтах, тому не буде зайвим мати в запасі вовняний жакет. Бажано – яскравих кольорів.

[ + – ] Яскравий жакет для похмурої погоди

Дута жилетка

Ця річ більш ніж універсальна. У холодну морозну погоду вона чудово підійде під пальто або пуховик оверсайз, додатково зігріваючи, а навесні стане окремим предметом гардеробу.

[ + – ] Дута жилетка може бути окремим предметом гардеробу та додатковим утепленням під верхній одяг.

Светр на блискавці

Светр з високим коміром на блискавці – ще один необхідний предмет у гардеробі, оскільки його можна одягнути як на водолазку чи тонкий светр, так і носити окремо.

[ + – ] Светр на блискавці – стильно та тепло

Дуті чоботи

Дуті чоботи яскравих забарвлень — хіт цієї зими, тому не зайвим буде мати парочку модного взуття в запасі.

[ + – ] Популярні в 90-х дуті чоботи знову повернулися в моду

Хутряна шапка чи панама

Хутряні панами вже не перший сезон на піку моди, а найвідоміші представниці шоу-бізнесу із задоволенням носять хутряні панами від українського дизайнера Руслана Багінського. Це не тільки стильно, а й тепло та практично.

[ + – ] Хутряна панама зігріє навіть у найсильніший мороз

Хутряна сумочка

Тренд сезону – хутряна невелика сумочка, у яку помістяться телефон, гроші та навушники. Ще Дженніфер Лопес показувала, з чим носити цей аксесуар. Також він спостерігається в гардеробах багатьох Instagram-знаменитостей.

Як виглядає ідеальна біла сорочка для базового гардеробу.