Тренди осені 2021. Дженніфер Лопес показала найстильнішу сумку жовтня

Співачка підхопила модну і, що найголовніше, екологічну тенденцію, представивши сумку зі штучного матеріалу.

Хутряна сумка — один із трендів цієї осені. Багато дизайнерів представили її у своїх осінньо-зимових колекціях, а тепер ось і американська співачка Дженніфер Лопес підхопила модну тенденцію.

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Спільно з брендом Coach 52-річна співачка й актриса створила колекцію теплого одягу, у якій своє місце знайшла й хутряна сумка. Як видно на фотографіях, опублікованих знаменитістю в Instagram, вона пропонує носити хутряну сумку на ланцюжку під спортивний костюм із жилеткою зі штучного хутра.

[ + – ] Дженніфер Лопес у рекламному кампейні своєї колекції спільно з Coach

На сайті бренду така сумочка коштує $316,80.

[ + – ] Сумочка від Дженніфер Лопес коштує $316,80 (8368 грн) Фото: coachoutlet.com

Уся колекція Jennifer Lopez x Coach з'явиться в продажу з 6 жовтня.

[ + – ] Дженніфер Лопес представила нову колекцію одягу та аксесуарів разом із Coach

Відзначимо, що співачка, яка раніше не раз була помічена у виробах із натурального хутра та шкіри, підхопила тенденцію відмови від речей, які зроблені зі шкіри вбитих тварин. Про те, що в нових колекціях не буде натурального хутра, вже заявила низка світових брендів, а Gucci ще кілька років тому відмовився від нього.

Раніше ми писали про те, що модний будинок Balenciaga повернув до життя популярну оверсайз-сумку. Один із варіантів модних сумок осені 2021 продемонструвала британська ексспівачка, а нині відома дизайнерка Вікторія Бекгем. Що стосується Джей Ло, то зовсім недавно вона показала, як носити зі спортивним костюмом сумку за $250 тисяч.