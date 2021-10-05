Тренди осені 2021. Дженніфер Лопес показала найстильнішу сумку жовтня
Співачка підхопила модну і, що найголовніше, екологічну тенденцію, представивши сумку зі штучного матеріалу.
Хутряна сумка — один із трендів цієї осені. Багато дизайнерів представили її у своїх осінньо-зимових колекціях, а тепер ось і американська співачка Дженніфер Лопес підхопила модну тенденцію.
Спільно з брендом Coach 52-річна співачка й актриса створила колекцію теплого одягу, у якій своє місце знайшла й хутряна сумка. Як видно на фотографіях, опублікованих знаменитістю в Instagram, вона пропонує носити хутряну сумку на ланцюжку під спортивний костюм із жилеткою зі штучного хутра.
На сайті бренду така сумочка коштує $316,80.
Уся колекція Jennifer Lopez x Coach з'явиться в продажу з 6 жовтня.
Відзначимо, що співачка, яка раніше не раз була помічена у виробах із натурального хутра та шкіри, підхопила тенденцію відмови від речей, які зроблені зі шкіри вбитих тварин. Про те, що в нових колекціях не буде натурального хутра, вже заявила низка світових брендів, а Gucci ще кілька років тому відмовився від нього.
Раніше ми писали про те, що модний будинок Balenciaga повернув до життя популярну оверсайз-сумку. Один із варіантів модних сумок осені 2021 продемонструвала британська ексспівачка, а нині відома дизайнерка Вікторія Бекгем. Що стосується Джей Ло, то зовсім недавно вона показала, як носити зі спортивним костюмом сумку за $250 тисяч.