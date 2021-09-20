Експерти назвали наймоднішу сумку осені 2021

Уперше представлена 20 років тому, сумка Balenciaga Motorcycle повернула колишню популярність у новому модному сезоні.

Сумка Balenciaga Motorcycle, яка була шалено популярна на початку 2000-х, знову посіла чільне місце в гардеробі багатьох селебріті та стилістів, пише Vogue.

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Вперше вона була представлена публіці на показі в 2001 році, в той час, коли в Balenciaga ще не чули про Демне Гвасалію, а посаду креативного директора модного будинку обіймав Ніколя Жескьер. Сумка відразу ж полюбилася модниками за її простоту, різні розміри, а також відсутність незграбних логотипів, ну і, звичайно ж, зручність. Більш того, їй "йде" як новизна, так і потертості, які з'являються на ній з часом.

[ + – ] Мінімалістичний дизайн і відсутність помітних логотипів зробили цю сумку дуже популярною Фото: Соцсети

Однією з найзнаменитіших прихильниць цієї сумки вважають зірку реаліті-шоу Ніколь Річі, в якої є чи не всі яскраві відтінки Balenciaga Motorcycle.

[ + – ] Ніколь Річчі — велика шанувальниця сумок Balenciaga Motorcycle Фото: Getty Images

Зараз Balenciaga Motorcycle можна побачити в руках багатьох знаменитостей. Так, в останній день Нью-Йоркського тижня моди в цьому році бірюзова вище згадана сумка була помічена у стиліста російської супермоделі Ірини Шейк Марка Ерама.

[ + – ] Марк Ерам із сумкою Вalenciaga Motorcycle Фото: Скриншот

Колишній редактор Vogue Сем Адлер обрав для походу на показ Batsheva маленьку темно-синю сумку Balenciaga Motorcycle. Її він купив на eBay в 2017 році.

Таку ж сумку помітили і в руках акторок Кемерон Діаз і Шарліз Терон.

[ + – ] Кемерон Діаз Фото: Getty Images [ + – ] Шарліз Терон Фото: Getty Images

Раніше ми писали про кількох міланських дизайнерів, які створюють сумки з вторсировини. При цьому їхні вироби користуються великою популярністю.