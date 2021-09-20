Эксперты назвали самую модную сумку осени 2021

Впервые представленная 20 лет назад, сумка Balenciaga Motorcycle вернула былую популярность в новом модном сезоне.

Сумка Balenciaga Motorcycle, которая была безумно популярна в начале 2000-ых, снова заняла главенствующее место в гардеробе многих селебрити и стилистов, пишет Vogue.

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Впервые она была представлена публике на показе в 2001 году, в то время, когда в Balenciaga еще не слышали о Демне Гвасалии, а пост креативного директора модного дома занимал Николя Жескьер. Сумка сразу же полюбилась модниками за ее простоту, разные размеры, а также отсутствие аляповатых логотипов, а также удобство. Более того, ей "идет" как новизна, так и потертости, которые появляются на ней со временем.

[ + – ] Минималистический дизайн и отсутствие броских логотипов сделали эту сумку очень популярной Фото: Соцсети

Одной из самых знаменитых поклонниц этой сумки считают звезду реалити-шоу Николь Ричи, у которой есть едва ли не все яркие оттенки Balenciaga Motorcycle.

[ + – ] Николь Риччи – большая поклонница сумок Balenciaga Motorcycle Фото: Getty Images

Сейчас Balenciaga Motorcycle можно увидеть в руках многих знаменитостей. Так, в последний день Нью-Йоркской недели моды в этом году бирюзовая выше упомянутая сумка была замечена у стилиста российской супермодели Ирины Шейк Марка Эрама.

[ + – ] Марк Эрам с сумкой Вalenciaga Motorcycle Фото: Скриншот

Бывший редактор Vogue Сэм Адлер выбрал для похода на показ Batsheva маленькую темно-синюю сумку Balenciaga Motorcycle. Ее он купил на eBay в 2017 году.

Такую же сумку заметили и в руках актрис Кэмерон Диаз и Шарлиз Тэрон.

[ + – ] Кэмерон Диаз Фото: Getty Images [ + – ] Шарлиз Терон Фото: Getty Images

Ранее мы писали о паре миланских дизайнеров, которые создают сумки из вторсырья. При этом их изделия пользуются большой популярностью.