Дуэт из Милана создает культовые сумочки из вторсырья

Дизайнеры используют для своих сумочек обертки, пакеты и коробки

Пара дизайнеров из итальянского Милана создает культовые аксессуары из мусора. И демонстрируют сумочки в своем аккаунте в Instagram.

Создатели аккаунта @camera60studio – Кьяра Ривитусо и Маттео Бастиани решили сочетать классические и узнаваемые силуэты вместе с вторсырьем.

Chanel Mini Vanity Bag из упаковки от печенья Oreo

Миланский дуэт создает трендовые модели сумок, используя обертки, пакеты, коробки из-под хлопьев, обуви, пива и печенья. В их ассортименте уже числятся преобразованные бестселлеры Dior, Fendi, Jacquemus, Maison Margiela и других.

Prada 2000 из упаковки Amazon Prime

Jacquemus mini le chiquito из настоящей упаковки Chanel

Нестандартная задумка пришла в голову Кьяре и Маттео еще несколько лет назад. Тогда пара разработала сумку Balenciaga Bazar из пакетов Tesco. Увлекшись процессом, они решили сосредоточиться на идее переработки и сознательной моды.

Во время карантина в качестве материалов для их творений выступали обычные продуктовые коробки и упаковки от посылок, которые пара получала по почте.

Fendi Baguette из упаковки McDonald’s/Все фото: Instagram camera60studio

"Мы хотим вдохновлять людей создавать что-то, а не только выбрасывать. Нам бы также очень хотелось в будущем сотрудничать с крупными брендами, развивая эту концепцию", – говорят Кьяра и Маттео.

Свои сумки из вторсырья пара не продает, но зато подробно рассказывает, как сделать такие же. К каждому посту полагается видеоинструкция.