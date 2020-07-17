Дефиле в поле: Изабель Аджани и Тина Кунаки посетили показ Jacquemus

Большинство дизайнеров переместили свои показы онлайн, но бренд Jacquemus решил показать новую коллекцию вживую

Но дизайнеры постарались максимально обезопасить своих гостей. Об этом пишет Elle.

Показ провели на пшеничном поле под Парижем. Подиум проложили среди нескошенных колосьев, а стулья для гостей расположили на значительном расстоянии друг от друга.

Угощали гостей водой с розмарином, органическим сыром и свежими фруктами.

Среди гостей шоу, которых было всего 100 человек, присутствовали друзья бренда Тина Кунаки и Изабель Аджани.

Тина проигнорировала средства защиты, а вот 65-летняя Аджани основательно подготовилась к мероприятию, надев маску.

Изабель Аджани со спутником

Кунаки выбрала темно-синий костюм из укороченного жакета и мини-юбки, а также шерстяного кроп-топа на пуговицах — одной из фирменных вещей в линейке Jacquemus.

Тина Кунаки/Фото: Jacquemus

Дополнила образ Кунаки миниатюрной сумочкой Chiquito, которая уже успела стать культовой среди модниц, и босоножками от популярного дизайнера Амины Муадди, выпустившей на днях совместную коллекцию обуви с Рианной.