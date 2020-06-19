Дело на $8 млн: Виктория Бекхэм взяла кредит, чтобы спасти свой бренд от банкротства

Модный бренд 46-летней Виктории Бекхэм Victoria Beckham последние несколько лет несет огромные убытки. И сейчас Виктория была вынуждена взять кредит на солидную сумму

За последние четыре годы убытки бывшей "перчинки" составили 52 миллиона долларов. И чтобы спасти свою модную империю от финансового краха, Бекхэм была вынуждена взять кредит. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что дизайнер сможет сохранить контроль над своим брендом после того, как ее "поддержит соглашение о частных инвестициях". Вместе с мужем Дэвидом Виктория владеет 48,4% акций, еще 23,6% принадлежат английскому продюсеру Саймону Фуллеру. 28% акций Victoria Beckham Ltd. также принадлежат одной люксембургской компании, которая в 2017 году вложила в бренд 37 миллионов долларов.

Виктория Бекхэм на показе с моделями

В ноябре прошлого года сообщалось, что модный бизнес Виктории оказался на грани банкротства, после того как в 2018 году он понес убытки в размере 15,5 миллиона долларов.

В апреле Виктория Бекхэм приняла решение сильно сократить свой штат, однако после бурной общественной реакции это решение отменила. Надо отметить, что не раз финансово выручал компанию жены Дэвид Бекхэм — в общей сложности он вложил в ее бизнес 20 миллионов долларов.

Бутик Виктории Бекхэм в Лондоне/Все фото: Instagram victoriabeckham

Совместное состояние супругов, по оценкам, составляет около 440 миллионов долларов. Оно включает особняк в Лондоне, дом в пригороде, а также Дэвид получает отчисления от компаний Pepsi, Samsung, H&M, Haig whisky и Adidas.так что в ближайшее время бедность им не грозит.

Как ранее писал Фокус:

Дэвид и Виктория Бекхэм владеют старинным особняком в живописной деревне Котсволд уже три года, но их планы построить подземный ход и сторожку охранника вызвали у селян бурное возмущение – они считают, что это испортит исторический вид деревни.