"Угроза для бренда": компания Дэвида Бекхэма выиграла судебный процесс на 240 млн фунтов

DB Ventures следит за наиболее прибыльными сделками звезды и подала иск в США. Интернет-продавцы были в основном из Азии, теперь им придется уплатить огромный штраф.

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Известный футболист Дэвид Бекхэм выиграл судебный процесс на сумму 240 миллионов фунтов стерлингов (11 604 000 000 грн — ред.) против мошенников, которые продавали в интернете поддельные продукты его бренда DB Ventures, сообщает The Sun.

Бывший 48-летний профессиональный футболист был вовлечен в судебный спор с десятками мошенников, которые тайно продавали поддельные товары под его логотипом и получали огромную прибыль.

Компания DB Ventures, которая выпускает одежду, парфюмерию и аксессуары, увидела угрозу своему бренду. По данным издания, после многочисленных обсуждений суд наложил запрет на продажи и заморозил активы мошенников.

"Их продажа представляет реальную угрозу для бренда DBV и влияет на устойчивость ее бизнеса. Это также затрагивает отдельных лиц и компании, которые их невольно покупают", — говорится в иске компании.

DB Ventures наняла специалистов по товарным знакам The Sladkus Law Group и теперь мошенникам приказано прекратить продажи и отказаться от всей прибыли. Представитель The Sladkus Law Group Джеффри Сладкус объяснил, что злоумышленников "трудно отследить" из-за неизвестных и неправильных адресов или номеров телефонов, которые они размещают в рекламе товаров.

Представитель Дэвида сообщил журналистам: "Боюсь, мы не будем раскрывать информацию о том, кто является организатором и самым высокооплачиваемым режиссером". DB Ventures потребовала до 1,6 миллиона фунтов стерлингов от каждого из 150 интернет-продавцов, в основном в Азии, получающих прибыль от онлайн продаж подделок.

Напомним, 28 марта Дэвид Бекхэм показал подтянутую фигуру и свои интенсивные тренировки. Бывший футболист продемонстрировал, как поддерживает физическую форму.