Дэвид Бекхэм показал подтянутую фигуру и свои интенсивные тренировки (видео, фото)

Бывший футболист продемонстрировал, как поддерживает физическую форму. Дэвид, как и его жена Виктория, регулярно посещает тренажерный зал.

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Известный футболист Дэвид Бекхэм 27 марта опубликовал новый пост в социальной сети и поделился информацией о том, как ему удается оставаться в форме на протяжении многих лет, сообщает Рeople.

"Колено до груди", — заткнись Боб @mrbobbyrich с волосами беспорядок, который сейчас важнее", — подписал он ролик в Instagram в среду, отметив тренера, который в шутку ранее высмеивал его инструкции. В клипе 48-летний Бекхэм без футболки в оранжевых шортах, черных носках и ярко-оранжевых кедах подтягивается на тренажере.

Совладелец футбольного клуба "Интер Майами" и его жена Виктория Бекхэм часто публикуют видео своих тренировок. Невзирая на то, что 49-летняя модельер сейчас проходит лечение после травмы ноги, она все же появляется в тренажерном зале.

Ранее на этой неделе поп-звезда показала, какой замечательный подарок получила от возлюбленного. Дэвид подарил Виктории специальный самокат-ходунки, чтобы помочь ей передвигаться со сломанной ногой.

Виктория Бекхэм Фото: instagram.com/victoriabeckham

В прошлом месяце Виктория неудачно упала во время домашней тренировки и травмировала ногу. После этого, на многих мероприятиях звезда появлялась на костылях. "Лучший подарок, который когда-либо покупал мне мой муж!!!", — написала Виктория. Самокат предназначен для того, чтобы избежать необходимости использовать костыли или переносить вес на ногу.

Ранее Дэвид Бекхэм рассказал, почему женился на Виктории Бекхэм. Виктория и Дэвид заключили брак на роскошной церемонии в Ирландии 4 июля 1999 года. У пары четверо детей: трое сыновей и дочь.